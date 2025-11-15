館長夫婦遭爆「性騷下屬」下令拍私處！律師：恐觸刑法

館長近日被爆料８大醜聞。（資料圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道）





知名網紅館長（陳之漢）公司的元老級員工「大師兄」李慶元公開爆料，說出了館長的「8大惡行」，其中一項更是指控館長夫妻性騷擾特助小偉，網紅律師李怡貞也指出，若指控屬實，館長可能面臨刑責。

李慶元表示，館長涉及金錢糾紛、公司管理問題等多項爭議，更重申小偉長期承受不當對待。依前員工與YouTuber「貝克書」整理的直播內容，館長疑似要求小偉在蘆洲館拍攝自身私密部位並傳送給他，理由是「自己尺寸比較小」，想讓妻子看下屬的。小偉因將館長視為大哥，只能照做，事後壓力大到求助身心科。

李慶元還說，館長曾主動傳送與妻子的私密影像給小偉，並附上女性聲音訊息，內容涉及性暗示。李慶元更公開一段錄音，小偉質問館長：「你叫我去你家×你老婆，你忘記了嗎？」錄音中疑似館長的男聲回應：「拜託，那多久了？」此段影音曝光後，讓外界相當震驚。

李怡貞分析，若爆料內容屬實，可能涉及《刑法》第319-2條，與違反本人意願攝錄性影像相關，可處5年以下有期徒刑，並可能涉及強制性交既遂的間接正犯。李怡貞表示，她看見「鋼鐵硬漢」深深的愛，以及對自身不足之處的強烈補償心態。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

