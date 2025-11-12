館長宣布旗下「便當店」收攤 賠錢真相牽涉大主管內鬥

館長宣布，旗下的便當店收攤。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）





館長陳之漢從健身房起家之後，藉由直播累積的聲量，事業版圖跨足電商、餐飲等領域，然而他在11日晚間的直播中宣布，旗下的便當店「True飯」做到月底就收攤，因為現在都不太有人買。

館長在直播中表示，他最近去中國的這段期期間，剛好遇到非洲豬瘟，因為很多包括滷肉飯、叉燒、燒肉、排骨等品項都是豬肉，而且都不使用冷凍豬，加上現在員工也不好請，也有些人調度到蛋捲店，所以就決定順勢收攤。

館長說，那個地點本來就是公司的廚房，以後就留著自己內部人員，或是招待客人使用，但是便當以後就不賣了，自從非洲豬瘟發生後，客人都不敢來買，連續8～9天業績都是1萬塊左右，連付薪水都不夠。

館長自己也強調，這間店收起來也沒差，因為本來就不賺錢，「我開爽的」。

儘管館長把關店的原因怪罪給政府跟非洲豬瘟，但是他在7月22日的直播中，開撕旗下四天王之一的大胖（江暐至）時，就揭開當初會開「True飯」的內幕，是因為大胖與大師兄慶元不合，才會開「True飯」把2個人分開，「為了你大胖，我多花了幾百萬開了一家便當店在賠錢」。



