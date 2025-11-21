館長宣布直播帶貨、健身房進軍中國 「錢的部分他們全額出」

陳之漢昨日還透露未來會在中國開直播銷售商品，健身房也有望在中國拓展，首站預計選定廈門。（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

爭議網紅「館長」陳之漢近期遭元老級員工毀滅式爆料，如金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢、性騷擾等。醜聞滿天的情況下，他照樣開直播、賣東西，昨日還透露未來會在中國開直播銷售商品，健身房也有望在中國拓展，首站預計選定廈門。

陳之漢昨（20日）開直播時直言：「這次去到澳門收穫良多！」透露已拿到開直播的帳號，未來會在澳門與廈門開直播，頻率落在1個月1、2次，「主力還是在台灣做生意、做政治」；談及直播內容，他表示會開一個節目「帶貨（意為在社群媒體或直播平台銷售商品）」，還稱節目內容多元，包含有人介紹產品、唱歌表演、談話性節目等，而他會擔任節目主持人。

廣告 廣告

陳之漢表示，他的首次直播應該會受到中國媒體、社群平台廣泛關注及報導，「目前層級…我不能洩漏，抖音非常關注！我們那邊很多投資人，真的是受寵若驚，中國大陸的同胞、台商都鼎力支持。」此外，陳之漢還透露，「成吉思汗健身房可能也會在大陸落地，第一個落地的位置在廈門」，聲稱在中國的健身房會達到台灣的水準，但計畫仍待股東親赴台灣場勘才能確認。

陳之漢指出，股東建議健身房先從廈門先開，後續擴展到整個福建，「錢的部分，都不用我煩惱，他們全額出，非常多人跟我談。」他也感慨「中國大陸實在是一個非常神奇的地方」，很多大老闆聽到他的名字都力挺，希望他能盡快到中國發展事業。「找到非常非常大的老闆，我說的是抖音的，非常非常誇張，他們說他們來幫我抄號（抖音號），這個大老闆如果願意錄個10秒鐘，到時候再講，我現在講也沒人信。」

話鋒一轉，陳之漢感謝所有幫助他的人，「我真的是運氣很好，真的是沒想到生命當中這麼多貴人」，並向大老闆、中國投資者、中國大哥大姐致謝，未來若在中國打拚賺到錢，一定會回饋台灣社會，「無論是大陸或台灣只要有事，我有賺到錢就會幫忙」，他多次重申「無論大陸或台灣」，只要出事情，有錢出錢、有力出力。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

館長遭爆職場性騷擾 新北勞工局：須由受害者提申訴才能查證

輝達進駐北士科終於有譜了 李四川：最快下週與新壽解約

又有颱風？天琴最快下週生成 氣象專家曝可能走向