館長宣布進軍中國！預測「直播帶貨會賣爆」

▲「館長」陳之漢宣布進軍中國。（圖／翻攝YouTube館長惡名昭彰）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連「毀滅式」爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，紛爭纏身，而立場親中的他，過去被問及是否有意前往中國發展，未明確回應。館長20日在直播中正式宣布，即將在抖音平台直播帶貨，而「成吉思汗健身房」也將前往中國設店，預計落腳廈門，因在台灣受到很多打壓，讓中國的老闆們十分同情，紛紛表示支持與合作意願。

館長在直播中宣布，12月將於澳門、廈門的抖音的「商業帳號」直播帶貨，預計每個月開1至2場，目前已選擇近100個販售品項，篩選的商品都是大品牌、高品質，「我們會搞得有聲有色」，將有專業團隊協助拍攝、處理畫面，自己則會當起節目主持人，已接到大量商務邀約，目前仍在洽談中。

館長強調，與公司團隊預估，根據自己的流量、話題度，商品銷售額可能會突破想像，「這次我去，光一篇報導，就一個億的播放量」，但是「主力還是在台灣做生意跟做政治」。

除了直播帶貨外，館長近日證實，「成吉思汗健身房」將前往中國設店，預計落腳廈門，他在台灣受到很多打壓，讓中國的老闆們十分同情，紛紛表示支持與合作意願，細節需待股東親自前來台灣本部勘查後，才能做進一步確認。

館長表示，中國的投資者們對他的健身房十分感興趣，自己運氣真的很好，生命中有許多貴人相助，並承諾，若在中國賺到錢，一定會回饋台灣社會。

