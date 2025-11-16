館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

生活中心／朱祖儀報導

「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。

李慶元爆料，館長10年前以「個人尺寸太小」為由，要求小偉拍攝下體照給館嫂助興，甚至要他和館嫂發生關係，導致小偉身心受創。另外，李慶元也說，館長開的便當店要求使用頂級食材，還要符合勞基法，自己曾叫對方不要守法。

對此，原PO在PTT發文表示，看完李慶元的直播爆料之後，15日網路上隨即湧出一波嘲笑館長的文章，他本來想說「這波館長涼涼了」，但才過了一天，風向似乎就變了，反而認為是前員工抹黑，好奇是不是館長開完直播才讓風向改變？

網友紛紛表示，「那個錄音檔太刻意，引導對話，錄的人一搭一唱，有目的性引導」、「問就是講到錢整個失焦」、「第一次看到抹黑這麼正面的，也是厲害」、「雖然館長行為是性騷擾，但另一邊也不是什麼好人」、「只有小偉受傷的世界。」

還有人點出敗筆，「對方太廢了，尤其大師兄，勞基法那段是豬隊友最佳範例」、「不需要對質了，他都在罵館長太守勞基法，什麼都要用好的給客戶，害公司少賺錢」、「慶元：館長用最頂溫體豬還遵守勞基法」、「不能怪別人、他意思就是要用爛貨、爛人、不守勞基法的賣才會賺。」

面對毀滅式爆料，館長開直播否認，表示該名自稱受害的員工曾離職，1年後又回到公司，月薪高達8萬元，但工作態度卻不積極，「若真的遭受性騷擾，怎會再回到同一個工作環境？」對於李慶元等人的指控，他無奈表示，「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊。」更心疼館嫂遭牽連。

