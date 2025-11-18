館長崩潰「不是3公分」！突當掉「脫口尺寸」急改口全放送

娛樂中心／巫旻璇報導

網紅館長（陳之漢）近日遭到「毀滅式爆料」，健身房資深員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉在直播中提出多項指控，包含疑似職場性騷、財務不透明以及私生活混亂等爭議，消息曝光後立刻在網路上引發熱議。對此，館長隨後開直播回應，除強調指控不實外，也澄清自己並無「陽痿」問題，反駁外界流傳的「3公分」謠言。





館長遭前員工李慶元爆料種種惡行。（圖／翻攝自李慶元臉書）









館長遭前元老級員工「大師兄」李慶元、特助級主管「小偉」毀滅性爆料，指控他曾做出職場性騷擾、收紅錢、財務糾紛以及個人私生活爭議。其中，最引人注目的就屬「性騷擾男員工」，李慶元稱館長要求該名員工拍下體給館嫂，導致他身心受創，甚至還丟出錄音檔。針對外傳爆料館長性功能欠佳，館長在直播中提到，他在網路上看到有人留言「館長NTR也好、GG小也好、陽痿也不重要，我們只在乎他這個人做事怎樣」，看見粉絲的支持，館長感謝表示「謝謝大家的關心啦！但我真的沒有陽痿！這兩天看到好多這種討論，我終於能親口講，我沒有陽痿」。

館長開直播強調「我沒有陽痿」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）









對於外界拿尺寸開玩笑，他也忍不住反擊，強調並非傳言中的微小程度：「如果是跟黑人或外國朋友，那種超級香蕉等級」當然比不上，「大家都看過很多動作片，那我真的沒辦法，但是你說我只有3公分，那是真的是…」，當機停頓1秒館長又迅速改口「真的不是！」。館長最後也重申：「我沒有陽痿，不過這3天心情差，可能有，連看X片時間都沒有」。





館長表示「大家都看過很多動作片，那我真的沒辦法，但是你說我只有3公分，那是真的是…」，接著又迅速改口「真的不是！」（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）













