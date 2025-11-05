館長幫賴清德尋根遭反噬！1照瘋傳尷尬了

▲網紅「館長」陳之漢3日赴福建平和縣心田村拜訪「賴氏家廟」，並Po出和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照。（圖／擷取自館長FB）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢10月25日前往大陸北京訪問12天，3日赴福建平和縣心田村拜訪「賴氏家廟」，並Po出和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照，而賴瀚鍾激似總統賴清德的長相，配上AI生成、與賴清德同款中分髮型，讓館長驚呼，「血緣是不會騙人的」；不料今日就有網友在社群平台上，將館長和習近平的照片放在一起，相似度讓網友狠酸，「都不需要Ｐ圖」。

館長在前往北京前受訪表示，12天中除了談生意、看台灣光復紀念活動、對日抗戰80周年等，還要去廈門，「重點是要幫賴清德尋根之旅！」

館長3日抵達福建漳州平和縣心田村後，受到賴氏宗親會及民眾熱烈歡迎，4日也在臉書Po出和賴瀚鍾的合照，經與直播比對，該合照將賴瀚鍾原本地中海的髮型，P成與賴清德同款中分頭；館長直呼，「血緣是不會騙人的」，貼文一出，引發熱議。

▲館長疑似用AI幫賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾換上和賴清德同款髮型，直呼「血緣是不會騙人的」。（對比圖／擷取自館長FB、YouTube）

不料沒多久，就有網友在社群平台Threads上發出一張將館長和習近平放在一起進行對比的圖片，並配文表示，「照館長說的『血緣是不會騙人的』，你們看吧～都不需要Ｐ圖！」；網友們紛紛留言表示，「算是生壞掉的小孩」、「原來是小學生的親屬」、「一樣蠢」、「不能說一模一樣，只能說是同一個媽生的」。

