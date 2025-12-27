館長廈門公司成立！「投資破億」進軍中國 高喊：那太low了台灣才玩

娛樂中心／綜合報導

館長首度公開在廈門的全新辦公室。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

網紅「館長」陳之漢近年積極拓展副業版圖，橫跨電商、餐飲等領域，昨（26）日他在中國廈門成立的電商公司正式上線，並透過YouTube直播方式，親自為新辦公室剪綵啟用，首度對外公開中國市場的經營布局。

館長親自為中國廈門的新辦公室剪綵啟用。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

直播中，館長不只開箱辦公室內裝與團隊配置，也清楚說明未來營運方向。他直言，這次選擇到中國發展，目標只有一個，就是「把公司經營好」，未來將專注在選品、品管與直播內容本身，不再走過去情緒化路線，更在鏡頭前直白表示，「不講政治、不罵髒話」，認為那些操作「太low了，是台灣在玩的東西」，相關言論曝光後，立刻在網路上掀起討論。

廣告 廣告

館長在中國廈門成立新的電商公司。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

館長坦言，過去外界替他貼上不少標籤，爭議也從未少過，但現在只想把事情做得更專業，「每天罵人、講政治，真的沒什麼意義」，這並不是他此階段想走的方向。直播畫面曝光後，短時間內吸引大批觀眾湧入觀看，留言區更出現不少來自中國網友的祝賀與提醒聲音，有人祝他「生意一路長虹」，也有人提醒在中國做電商，品質控管格外重要，一旦出現疏失，恐怕會被無限放大，影響品牌信譽。

館長在中國廈門成立新的電商公司。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

面對外界質疑近年不少台灣直播主赴中國發展後不一定能獲利，館長則在直播中笑著回應，指出台灣電商倒閉的例子不少，但自己之所以能撐到現在，關鍵就在於「真的有砸錢、用心做」。他透露，至今已投入約5、6000萬元資金，商品備貨金額更超過1億元，光是客服與後勤團隊就動用4、50名員工，全力支撐營運。

館長在中國廈門成立新的電商公司。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

不過，館長也坦言，這樣的投資規模在中國市場其實只能算是「小兒科」，不少企業動輒就是數億元起跳，因此他更清楚，想要站穩腳步，就必須一步一腳印經營，「要讓中國同胞認同」。

他也提到，中國直播平台規範相當嚴格，帶貨時必須專心介紹商品，不能隨意發言，因此未來直播風格會更加認真、務實。但館長同時強調，回到台灣後，仍會持續參與政治議題，並不會完全抽離，只是中國市場的經營，將回歸純粹的商業操作。館長最後也預告，今（27）日將在中國平台進行首次正式直播，希望粉絲能捧場支持，對於未來在中國發展，他語氣中仍展現十足信心。

更多三立新聞網報導

王ADEN昔自爆闖房間「想偷親女星」！小S當場嚇壞 他認了：被拉到陽台

好萊塢情聖「拒拍吻戲」！封印感情戲內幕曝光 他認：和小17歲老婆有關

英國傳奇歌手過世！昔曾撐起60年代搖滾樂 他證實：健康已惡化15年

AKIRA前隊友超辣老婆慘了！「逃漏稅1.5億」遭國稅局告發 IG貼文成證據

