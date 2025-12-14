館長快看！他爆罹1病「GG僅2.5公分」要申請紀錄：讓同類不孤單

國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子近日坦承自己多年來深受「小陰莖症（micropenis）」影響，長度僅約 2.5 公分，明顯低於一般成年男性的平均值。他選擇站出來分享心路歷程，希望外界能正視這項常被忽略的醫療議題，也讓同樣感到羞愧的男性知道自己並不孤單。





麥可．菲利普斯（Michael Phillips）選擇站出來分享心路歷程，希望外界能正視這項常被忽略的醫療議題，也讓同樣感到羞愧的男性知道自己並不孤單。（圖／翻攝當事人IG）

根據英國《鏡報》報導，麥可．菲利普斯（Michael Phillips）認為，他可能擁有「全世界最小的陰莖」。他透露，之所以鼓起勇氣公開，是因為想提升社會對相關疾病的認識，他回想，發現異狀其實從小開始，當時只以為是「發育比較慢」，但即便到現在，他仍無法完全消化和接受，「我不確定自己是否真的放下了這件事」。菲利普斯說，他過去常以搞笑當作保護色，甚至半開玩笑提過是否能申請金氏世界紀錄，後來才意識到這句話可能並不是完全不可能。他強調，如果能因此喚起社會重視，他並不排斥這種做法。

近年來，他也透過 Instagram 分享自身經驗，意外收穫許多善意留言與鼓勵，「那些回應讓我第一次覺得自己被理解，也幫助我正視長年累積的自卑。」他指出，外界對「尺寸」的執著，對男性造成巨大心理壓力，自身的痛苦往往與性功能無關，而是來自他人的眼光與刻板審美。醫療資料顯示，成年男性陰莖疲軟平均長度約 9.17 公分，勃起後約 13.1 公分。菲利普斯回憶，學生時期曾因被同學看見而遭嘲笑，從此對戀愛與親密行為充滿陰影。

他表示，外界很容易誤以為尺寸小只是先天差異，但其實小陰莖症是一種可能源自胎兒期荷爾蒙不足的醫學狀況。若能及早診斷，部分患者仍有治療或改善的機會，而社會對此仍非常陌生。菲利普斯坦言至今尚未有過性經驗，心中最沉重的，是對親密與情感議題始終無法坦率面對。





針對「3公分」傳聞，館長也曾親自出面說明「真的不是！」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）









值得注意的是，台灣過去也曾有網紅自嘲只有「3公分」，相關說法在網路上流傳甚廣。所謂「3公分」其實源自館長過去在直播中與觀眾互動時的玩笑話，常笑著對網友說「你就3公分啦」。沒想到這句自嘲式的用語，後來被粉絲反過來拿來調侃他，久而久之演變成「3公分戰士」的稱號，並衍生出各種關於尺寸的傳言。

針對「3公分」傳聞，館長也曾親自出面說明，強調實際狀況並非外界形容得那麼誇張。他坦言，若與部分外國人相比，自然無法相提並論，「那種等級確實比不上」，但對於外界傳言他「只有3公分」，館長當場一度語塞，短暫停頓後隨即否認，直言「真的不是！」，澄清相關說法。





