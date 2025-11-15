即時中心／高睿鴻報導

網紅「館長」（本名陳之漢）因經常針砭時政、評論口吻直白，收獲不少年輕粉絲；但最近他卻驚傳醜聞，曾與館長並肩作戰經營健身房、暱稱「大師兄」的李慶元，昨（14）日驚拋震撼彈。他指控，館長過去惡行累累，不僅曾搶別人女友、恐嚇其前男友，竟還曾要求旗下員工「小偉」傳下體照片、並到館長家與他的妻子發生性關係；甚至加碼踢爆，館長涉嫌收受來自中國、澳門等地的資金。對此，館長也憤怒回應了。

李慶元昨爆料稱，當初鬧得沸沸揚揚的「早餐店事件」，早餐店老闆根本沒嗆館長「她是不是做八大」；而是館長妻子違停車輛、擋住人家門口，老闆請她移車。結果，館長妻子憤而找館長告狀，後來館長就找黑道砸店。接著，李慶元還稱，當初館長的老婆還沒與前男友分手，「結果館長就去騎人家、搶女友，還找人去恐嚇對方」。

李慶元繼續指控，由於館長「不舉」（性器官勃起障礙）、且生殖器官太小，竟要求旗下員工「小偉」，傳送下體照片給館長妻看，以滿足後者的性慾；不僅如此，竟還要求小偉與她發生性行為，且至少兩次以上。更誇張的是，館長過去一直聲稱「大雄」是他的愛犬，但李慶元也打臉稱，館長當初根本不養、不管大雄，甚至這5、6年來，根本沒看過大雄一眼，「還跟幫忙顧大雄的員工說，管他去死！」。

不僅如此，李慶元另還爆料，館長涉嫌收受來自中國、澳門的資金；以及館長跟妻子吵架時，竟將金佛像全砸爛等。

但面對上述指控，館長則反擊稱，沒做過這些事情。他接著還倒打一把，表示「李慶元很缺錢」，還曾經拿過上述爆料內容恐嚇、希望勒索金錢；館長稱，縱使自己早已否認沒有這些事，沒想到對方仍不依不撓、竟繼續拿出性愛影片及對話紀錄，作為要脅籌碼。

館長續稱，對方還一口氣要求兩千萬現金，自己感覺相當氣憤；但至於李慶元會提到，他曾表示抱歉？館長則說，那是因為對方宣稱「等這個道歉等了10年」，所以自己才順勢說對不起、但也不斷澄清沒做這些事。館長甚至還嗆聲說：「要怎麼爆料隨便你！看全世界相信誰」。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。

原文出處：快新聞／館長怒了！挨轟生殖器小、找員工X館嫂 他反擊：曾遭性愛片威脅

