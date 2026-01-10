館長怒喊「絕不認輸」！網友嗆：好好坐牢去吧 肉呆館長

記者林宜君／台北報導

台灣知名健身網紅「館長」陳之漢因去年直播言論遭起訴，引發社群熱議。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

台灣知名健身網紅「館長」陳之漢因去年直播言論遭起訴，引發社群熱議，他直指司法迫害，更要求總統賴清德出庭作證，否則案情就是冤案。網紅館長陳之漢去年10月直播中，公開嗆聲要對總統賴清德「斬首」，甚至暗示支持武力犯台，當時引發軒然大波。新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事警察局及林口分局偵辦，依《刑法》恐嚇危害安全及恐嚇公眾等罪嫌，對館長提起公訴。

館長進一步表示，民進黨帶動街頭抗爭、散播仇恨，卻沒有人被法辦，他只是轉述聊天室對話內容，卻被起訴。（圖／翻攝自YT@館長惡名昭彰）

館長開直播痛批台灣「沒救了」，直言這是司法迫害，並表示：「我要聲請法庭公開直播，也要聲請賴清德出庭作證，如果賴拒絕，這就是冤案。」他指出，恐嚇罪的成罪條件，是必須讓人心生恐懼，但檢察官是否找賴清德作證？賴是否公開表達害怕？他認為台灣司法在這點上難以成立。

館長氣到在Threads上發文：「面對司法的政治迫害我絕不認輸」。（圖／翻攝自館長Threads）

館長進一步表示，民進黨帶動街頭抗爭、散播仇恨，卻沒有人被法辦，他只是轉述聊天室對話內容，卻被起訴。他回憶去年10月交保後，律師還說這案「很難起訴」，並直言民進黨對他有成見，「賴清德對我恨得牙癢癢」。館長還提到與立委黃國昌的對話，黃認為從常理來看，他被起訴完全沒有道理，但民進黨運作就是這樣。他強調，對起訴內容完全不解，直指「這就是司法迫害」，並重申將透過公開直播及要求賴清德出庭來澄清案情。

館長氣到在Threads上發文：「面對司法的政治迫害我絕不認輸」，卻遭大量網友狂嗆，「恐嚇元首，你怎麼不敢恐嚇習近平？」、「面對自己講過的話，不要以為很會叫囂就大尾」、「好了啦！司法沒迫害你，是你自己迫害自己」、「敢做不敢當 真的3cm」、「那你有種就跟檢察官拼啊你有14億的人口在挺你，你有解尿軍在挺你，你不是很厲害很強嗎（開戰啊）」、「你就只跟人民幣認輸啊」、「你又不是政治人物怎麼會政治迫害呢？」、「好好坐牢去吧，肉呆館長」、「你什麼咖洨，政治迫害！秤秤自己斤兩」、「孬到不行，敢做不敢當。原來在鏡頭前幹幹叫只是在掩飾你的自卑跟膽小喔 你真的是一個笑話，哈哈哈」。

