館長怒點名賴清德出庭對質！總統冷回：被告才需要吧

總統賴清德。（圖／總統府提供）





網紅「館長」陳之漢因去年10月於直播中喊出「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署昨（9）日偵結，依恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌將其起訴。

對此，陳之漢於昨晚直播中表達強烈不滿，公開要求申請法庭直播，並傳喚總統賴清德親自出庭作證；賴清德今日受訪時則簡短回應表示，「被告才需要出席吧。」

陳之漢質疑起訴標準 要求總統出庭對質

陳之漢在直播中憤怒表示，賴清德對他「恨得牙癢癢的」，並透露自去年10月被拘提並以15萬元交保以來，案件始終未結。

廣告 廣告

他援引律師意見指出，恐嚇罪在台灣司法實務上極難成罪，關鍵在於受害者是否「心生恐懼」。陳之漢質疑，檢方在起訴前是否曾詢問過賴清德本人是否感到害怕，若當事人未出面證實恐懼感，如何判定構成恐嚇。

針對起訴結果，陳之漢提出兩項公開要求：第一為申請法庭全程直播，以昭公信；第二則是要求賴清德親自出庭作證。

他直言，如果賴清德不願出庭卻判其有罪，即是「司法迫害」與「冤案」，並向賴清德喊話，「要玩就玩大的」，只要總統不出庭，他便認為自己應屬無罪。

陳之漢要求出庭 賴清德反應曝

檢方起訴書則指出，陳之漢身為具影響力的網紅，其言論具備渲染力，且已有多位民眾具狀檢舉，認定其「斬首」言論已逾越言論自由保障範疇，足以引發公眾恐慌與公共安全威脅。

對於陳之漢的要求，總統賴清德今日上午出席「2026 AI人才年會」前接受媒體訪問。面對現場記者詢問是否願意出庭作證，賴清德僅平靜回應，「被告才需要出席吧」，隨即步入會場。

更多東森新聞報導

快訊／會不會特赦陳水扁？賴清德：相關單位已說明

國民黨前中常委驚傳辭世！享壽75歲 國民黨證實了

高雄初選封關民調曝光 山水民調：賴瑞隆領先

