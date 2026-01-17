館長性騷女員工1／性器掛嘴邊、辦公室當後宮 「黃帝館長」遭控性騷案成立

台中市東勢殯儀館爆出性騷擾醜聞。（翻攝台中市政府官網）

台中市立東勢殯儀館爆性騷擾醜聞。黃姓前館長遭控長期對館內多名女員工言語性騷擾，時常對女員工開黃腔。經台中市生命禮儀管理處調查，認定黃男違反性別平等工作法，事證明確，性騷擾案成立，但台中市府相關單位處理態度消極，黃僅遭調職並記兩次申誡就結案，引發員工強烈不滿。

「他根本把自己當皇帝，四處調戲女同事！」知情人士A先生告訴本刊，黃男仗著館長身分，在辦公室開黃腔、為所欲為，多名女員工長期忍受他的言語性騷擾，飽受身心壓力。對女助理態度輕浮的黃男，將殯儀館當成自己的後宮，許多同事礙於生計不敢反抗，讓黃更加有恃無恐。

廣告 廣告

另一名員工B小姐透露，黃男不只在私下對女助理開黃腔，就連在多人場合也毫不避諱。曾有一名女同事請產假，黃竟對其他同事說：「等她生完，我就不用再喝美式咖啡了，以後可以喝拿鐵。」聽見主管在辦公室內意有所指表示日後喝咖啡可以加母乳，讓在場女同事錯愕不已。

同樣遭受性騷擾的C小姐也指出，黃男平時話題離不開性器官，常把「懶ｘ」掛在嘴邊。有同事因男友改變宗教信仰，就被黃揶揄「不是信神、不是信佛，是信懶ｘ才對」，讓她感到極度噁心。

黃男除了長期對女助理言語性騷擾外，有員工指控他安排工作時屢次出現越矩行為。C小姐透露，一名女同事被要求爬梯到高處張貼宣傳海報，但她當天穿著裙子擔心走光，當下向黃反應，黃不理還當眾回嗆她：「不然你裙子脫下來。」事後，工作群組中議論紛紛，也讓女同事遭受二次傷害。

A先生表示，去年８月一名女助理不堪遭黃男長期言語性騷擾提出申訴，台中生命禮儀調查後認定性騷案成立。離譜的是，性騷擾申訴案成立後，黃男竟也對受害女助理提出性騷擾申訴，聲稱自己才是被害者。但經調查後，黃提出的性騷案未成立。

A先生說，台中生命禮儀管理處依規定應將黃男送交其他單位追究法律責任，但都沒動作。受害的女員工事後向勞動局申訴霸凌案，結果勞動局調查 後認為霸凌案不成立，針對黃的性騷案，主管機關僅作出調職跟申誡處分，讓其他員工認為黃男劣跡斑斑，事後卻被輕縱，質疑台中市府官官相護，無法接受。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

館長性騷女員工2／爆打女助理動手理由超瞎 公務員遭判刑反升官

防詐不防人 ATM戴口罩AI辨識即時警示嚇阻車手精準阻詐

藍營新竹縣長參選人陳見賢遭爆曾受「管訓」 網發不自殺聲明：別再騙新竹人