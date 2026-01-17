館長性騷女員工2／爆打女助理動手理由超瞎 公務員遭判刑反升官

東勢殯儀館館內的公務員對約聘助理動粗，吃上官司遭判刑。（翻攝GOOGLE MAP）

台中市立東勢殯儀館黃姓前館長遭女員工指控性騷擾，女員工申訴後構成性騷，黃遭記申誡2次、調離現職。無獨有偶，東勢殯儀館除了黃姓前館長行徑離譜，館內的公務員同樣失控，一名朱姓正職女公務員仗著資歷深，對約聘助理動粗，吃上官司。台中地院一審，依傷害罪處拘役50日，朱不服上訴，日前遭駁回。

判決指出，前年4月朱女拿走約聘女助理收取的規費，卻未依規定在相關收據上蓋章。助理擔心後續出問題，多次要求朱補蓋章戳，朱因此心生不滿，雙方發生口角，時任的王姓館長及其他同事均在場，多人目睹全程。

據了解，時任王姓館長一度出面當和事佬，朱與女助理才停息戰火，豈料王剛離開，雙方隨即一陣扭打，過程中朱女以腳踹助理，還持公文夾朝助理猛力揮打，導致對方受傷憤而提告。朱倖慧否認犯行，強調自己正當防衛，聲稱是遭助理攻擊後才反擊。但法官不信，一審依傷害罪，判處朱女拘役50天。朱不服提上訴，遭駁回。

一名殯儀館員工向本刊表示，遭判刑的朱女理應調職、接受懲處，事後卻高升，今年初被調派到台中市生命禮儀處第四工作站擔任代理站長，遭受攻擊的助理事後原本應回原單位任職，卻被調職到離家更遠的地點工作，不少同事為她抱不平，認為市府縱容公務員欺負約聘助理，無法接受。

針對相關指控，台中市生命禮儀管理處表示絕無偏坦，強調一切皆依規定辦理，並無爆料人士所指包庇、不公等情事。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

