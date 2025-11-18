館長情勢逆轉？鄉民揭大師兄態度放軟原因

網紅「館長」陳之漢遭前員工「大師兄」李慶元爆料多項爭議後，雙方隔空交火持續延燒。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT、李慶元臉書）





網紅「館長」陳之漢遭前員工「大師兄」李慶元爆料多項爭議後，雙方隔空交火持續延燒，對此有PTT鄉民發現，李慶元的發文語氣似乎有所轉變，被認為態度「放軟」。

館長於16日直播表示，「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！你有任何不滿，歡迎用法律來解決，大家都是社會文明人，無論是台灣、中國大陸都講法律。麻煩你去法院訴訟，我派律師去，大家來打律師費，我努力賺錢，你們三個什麼能力都沒有，大家慢慢來玩金錢大戰」，而李慶元昨（17）日晚間在IG表示，「吵架還是得送蛋捲......陳老闆你放心出國，我會繼續幫你打廣告，安心出國」。

有鑑館長和大師兄不斷隔空交火，有鄉民就以「大師兄軟了，館長會念舊情回收嗎」為題討論，表示「李慶元態度好像放軟了，沒想到館長說fire就fire這麼狠，現在改走請、謝謝、對不起路線」，推測可能是察覺輿論風向不利，並好奇館長是否會看在十多年交情上，讓李慶元重新歸位成為副總。

許多網友紛紛表示，「背叛只有0和無限多次」、「背刺仔你會考慮嗎？」、「回收是不可能，應該是不用還錢當和解」、「館長的個性會，但希望不要」、「阿館嘴巴硬心裡軟，肯定會讓大師兄歸位」、「讓他回來不就打館粉臉」。



