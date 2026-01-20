館長想幫林宸佑又嘆「若我被羈押肯定沒人同情」梁文傑：不然咧？

陸委會副主委暨發言人梁文傑。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢在直播中批評台灣司法「現在就是一坨X，台灣檢察官就是他X的賴清德的狗」，他向檢調叫囂：「你可以辦我啊！」還預言「就算是有一天他被羈押，我可以很肯定地講，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」陸委會副主委梁文傑回應：「如果拿錢辦事，就要受法律制裁，這世界沒有人會同情，當然馬照跑、舞照跳，不然咧？」

館長近年立場大轉彎，改稱自己是中國人、親中貶台等多項偏激言行引發爭議，更放話要砍下賴清德總統的頭，遭新北地檢署依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。館長17日直播時提及中天記者林宸佑涉犯國安法遭法院羈押禁見一事，崩潰直呼「我都不信啦！」

廣告 廣告

館長聲稱，自己對林宸佑是感同身受，想幫但就是無力感三個字，無法幫、幫不了，台灣已經沒有道理、沒有公理正義、沒有真相。他怒罵：「台灣司法現在就是一坨X，台灣的檢察官就是他X的賴清德的狗，我講的啦！X你X嘞！你們可以辦我，全世界都在看，網路上的東西是不會消失的，兩岸人民都在看，你可以辦我啊！」

館長感嘆，有一天「陳之漢進去了也沒有人幫得了你啊，館長，這是你選擇的啊！你與民進黨作對，站在歷史那一邊，你選擇了我們是中國人」，並表示：「就算是館長被羈押啊，我可以很肯定地講啊，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」梁文傑冷回：「如果拿錢辦事，就要受法律制裁，這世界沒有人會同情，當然馬照跑、舞照跳，不然咧？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

涉國安法案件延燒 中天主播林宸佑透過個人帳戶轉錢給軍人

林宸佑看守所狀況 高雄監獄回應了