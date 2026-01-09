館長慘了！直播喊「把賴清德狗頭斬下來」 新北檢2罪起訴

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在直播中脫口「把賴清德狗頭斬下來」，還喊話對岸「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，遭民眾檢舉涉犯煽惑他人犯罪及恐嚇等罪嫌，刑事局蒐證後報請新北地檢署偵辦，案件今（9）日偵結，新北地檢署認定館長涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌，依法提起公訴。

網紅「館長」陳之漢日前在直播中脫口「把賴清德狗頭斬下來」等，被依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌起訴。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT）

館長是在去年10月5日直播時，公開表示「把賴清德狗頭斬下來」，還向中國網友喊話「兄弟，I等U啊，我日也思夜也思啊」、「我們都是中國人，我挺你」等，言論引發關注。刑事局在接獲多位民眾檢舉後，認為館長涉犯公然對國家元首發表恐嚇言論，且有煽惑不特定多數人犯罪嫌疑，因此依法蒐證並報請新北地檢署指揮偵辦。

廣告 廣告

館長去年10月15日前往刑事局製作筆錄並到新北地檢署複訊後，以15萬元交保。時隔3個多月，新北地檢署今日偵查終結，依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌起訴館長。

檢方指出，館長將軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成「砍下賴清德頭顱」的犯罪行為，已逸脫「中共計畫對台武統」等一般社會大眾所認知的範圍，且言論已超越社會相當性，難認仍受言論自由的保護。又國家元首雖受國安特勤保護，但得知與自身政治立場相左的人揚言要砍下頭顱等加害生命、身體的內容時，勢必會產生不安感。

檢方考量館長在直播中多次宣稱「我還是得努力把民進黨關進土城看守所」等語，明確表達政治立場，且他身為知名網紅，應知他的所為與言論有相當程度的渲染力，所說言論也足以使一般人心生畏懼，不因總統身分而有所不同；而國家元首時常去多人潮聚集之處，攻擊恐造成嚴重傷亡或財產損失，造成公眾恐慌，認定他的言論也構成恐嚇公安。

更多FTNN新聞網報導

遭控「拿中共的錢」！館長提告捍衛清白 怒嗆：民進黨的媒體亂寫

賴清德讚TWICE演唱受歡迎「代表台灣許多人有錢有閒」 黃國昌：更多繳不起房租養不起小孩的年輕人

大師兄爆料助攻！便當店爆紅業績翻3倍 館長見排隊人潮感動：謝謝大家信任

