館長慘了！直播嗆「要斬下總統狗頭」 遭地檢署依2罪起訴

【緯來新聞網】網紅館長（陳之漢）先前在網路直播中公然放話「要斬下賴清德的狗頭」，涉嫌違反《刑法》恐嚇安全及煽惑他人犯罪等罪，遭新北地方檢察署依刑法第151條與第305條起訴，罪名包括恐嚇公眾與危害安全，檢方認定其言論造成社會恐慌，難以受言論自由保護。

館長涉「恐嚇安全」去年赴刑事局應訊。（圖／資料照）

根據檢警調查，陳之漢在直播中多次提及具有煽動與暴力意涵的語句，包括「把賴清德的狗頭斬下來」與「我日也思夜也思啊」，並言及支持武力犯台等敏感話題，引發觀眾檢舉。檢方指出，這些言論足以使公眾對總統人身安全產生實質恐懼，構成對公共安全的嚴重威脅。



陳之漢去年被刑事局約談並移送新北地檢署複訊，隨後以新台幣15萬元交保。檢方調查認定，他身為具有高度影響力的網紅，應對其公開言論負起相應責任。起訴書指出，陳之漢的言論已超越社會可容忍的界線，不符合合理的言論自由範疇，並可能危害國家元首及聚集群眾的安全。



新北地檢署遂於2026年1月9日偵結本案，依《中華民國刑法》第151條《恐嚇公眾罪》與第305條《恐嚇危害安全罪》將陳之漢提起公訴，案件將進入司法審理程序。



★《緯來新聞網》提醒您：違法行為，請勿模仿 ★

★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

