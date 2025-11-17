館長慘了！遭爆涉職場性騷擾 勞動部長回應了

館長被前員工「毀滅式爆料」。（圖／翻攝自館長YT館長惡名昭彰）





網紅「館長」陳之漢近日再爆爭議，他被前員工李慶元「毀滅式爆料」，逼特助小偉拍下體照、與自己的老婆發生性行為，恐怕已涉及職場性騷擾。對此，勞動部長洪申翰今（17）日接受媒體聯訪時指出，員工爆料是否屬實仍需做查核釐清，倘若屬實，最高可罰100萬元。

館長被爆料私生活混亂、涉及職場性騷擾，館長反擊表示，自己才是被恐嚇跟被借錢的人，事件引發社會譁然，真相到底為何，依舊是霧裡看花。

洪申翰今日接受媒體聯訪時指出，員工爆料是否屬實需要做查核釐清，館長是公司代表人、最高負責人的身分，若真的做出爆料的行為，不管員工離職與否，都可以向地方主管機關提出申訴，最高可開罰100萬元。

廣告 廣告

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

董念台預言館長「這個貨色全毀了」 加碼嘲諷：不是個咖

館長被爆「叫員工睡館嫂」、收紅錢 黃國昌現身低調自稱是「外人」

快訊／高雄車輛疑暴衝！撞倒待轉區整排 傷亡不明

