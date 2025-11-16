館長懶理黑料突PO「肉纏黃國昌片」！ 哀嚎：弄到下巴快脫臼
館長陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元爆料，指控他曾要求特助小偉拍私密照給館嫂、甚至逼與館嫂發生關係，導致對方身心受創。館長今（16日）晚突在臉書PO出一段與民眾黨主席黃國昌的「肉纏片」，雙方在片中扭打在一起，被網友笑虧「男上加男」。
男上加男？ 纏鬥畫面太猙獰
館長今晚在臉書分享一段，與黃國昌練習巴西柔術的影片，發文：「國昌老師訓練一周年，今天被國昌老師弄到下巴快脫臼了，佩服他練了一年，真的很男子漢。」
影片中，黃國昌問館長是不是穿新衣服？館長回應：「對啊，手差點斷掉，已經很久沒練了。」黃國昌又問：「你今天可以弄嗎？你手會不會又斷掉？」館長接連表示：「不會啦，不會啦。」
不過，在練習過程中，館長一度屈居下風，被黃國昌制伏在地，兩人纏在一起，表情都相當猙獰。結束後，拍攝者問館長：「剛剛真的有弄到嗎？」館長回應：「有有有。」還頻頻扭了扭下巴。最後黃國昌虧館長像「一塊放在砧板上的肉，看人家要怎麼搞你，毫無招架之力。」
黃國昌：多年生意糾紛重被拉出來 外人不宜多評論
影片曝光後吸引眾多網友留言，狂虧：「男上加男」「阿館 會不會叫國昌幫忙」「阿管疼老婆尋根辛苦了！」「期待館長去提告，讓法院還館長清白～～或認證」「喜歡玩NTR嗎」「國蔥遇到事情裝不熟，館長出個纏在一起的影片，我就問熟不熟，像麻花捲一樣捲在一起了」。
事實上，館長遭爆料後，黃國昌今上午和基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳出席活動，被問到館長風波，黃國昌表示，這種多年前因為生意上產生的糾紛被拉到檯面上來，「我們外人真的不太適合多說多評論」，館長自己已經有清楚的說明，就以館長的說明為準。
