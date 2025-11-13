館長才喊收攤又繼續營業！四叉貓揪「便當店發文1細節」：都反串仔？

娛樂中心／綜合報導

館長嗆粉絲不捧場產品，喊收攤又迅速改口。（圖／翻攝自館長飆捍FB）

網紅館長陳之漢昨（11）日還在開直播嗆粉絲不捧場產品，還宣稱要把旗下便當品牌「True飯」收攤，還嗆「真的被偉大的民進黨害死」，怎料隨後又迅速宣布繼續營業。對此，網紅四叉貓劉宇席揪出燒肉店發文，看傻質疑「這群人」是不是都反串仔？

館長宣稱要把旗下便當品牌收攤，不久後又宣布繼續營業。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

四叉貓發文，館長經營的那個最頂燒肉飯，才宣布幾小時要結束營業而已，但可能是太多人去嘲笑館長了，「所以館長又決定要繼續營業氣死我們」，他也打趣表示「拜託，求求館長不要繼續營業，我好氣好氣喔」，甚至還在後方標註眼角泛淚的情境。

四叉貓也提到，他發現燒肉店小編的說法是「太多人捨不得」，所以於心不忍，決定繼續撐下去，讓他也不禁猜測「跑去留言說『捨不得』的是不是都反串仔？」。

貼文曝光，引來網友留言，「腦中馬上浮現電風扇吹肉的畫面」、「所以？我們造謠了什麼？說關的是他！粉專也公開說要關，哪裡造謠了？」、「自己說不營業的又變成造謠了」、「往作死的道路上猛踩油門」、「繼續撐，營收繼續紅字，有流量沒有金流，然後說要關，然後再說要繼續開」、「結果大家還是繼續笑他，他繼續賠錢開店」。

