館長才被毀滅式爆料！他抓包「大量簡體帳號」幫洗地：很急

網紅館長（陳之漢）近日遭毀滅式爆料，健身房元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉在直播列出項指控，內容涉及和愛妻性騷擾男員工、要求傳私密照助興，甚至有收紅錢和財務爭議；館長昨（15日）現身直播一一否認，反批對方試圖勒索。如今整起事件仍持續延燒中，沒想到在雙方一來一往開戰之際，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲發現，社群突然出現「簡體字帳號」在力挺館長，直言「我只知道有人很急」。

近期有Threads網友以繁體字發文寫下，「館長事件就是幾個股東想要退股份，但是公司虧損嚴重館長拿不出錢，館長想要用公司抵押找澳門那邊老闆貸款，叫想要退錢的股東簽名，他們不簽，然後就出來威脅館長黑館長，結果爆的料都是在證明館長是個好老闆」。不過杜承哲醫師點入該帳號後發現端倪，直接在留言區打臉，「當你看到帳號名稱漢語拼音是『服裝批發』的深圳帳號在幫館長洗地，就證明他真的大事不妙了」。

館長才遭前員工毀滅式爆料！他抓包「大量洗地文」竟是簡體字帳號：有人很急

杜承哲醫師發現「深圳帳號在幫館長洗地」。（圖／翻攝「杜承哲醫師」臉書）

從 截圖 可見，該帳號部分名稱「fuzhuangpifa」，正是「服裝批發」的拼音，點入帳號可看見，對方在自介欄位以簡體字寫下「深圳女裝高端品質，自家工廠直銷，歡迎關注」。不過被杜承哲踢爆後，該帳號迅速刪除這句，杜承哲事後也發文寫下，沒特別關注館長和員工的事件，「但是脆上面突然出現大批簡體帳號，不停的吹捧他，光今天我就看到五六次，我只知道有人很急」，並調侃「現在中國外交部靠假帳號在網路上硬撐，跟館長一樣」。

館長才遭前員工毀滅式爆料！他抓包「大量洗地文」竟是簡體字帳號：有人很急

館長現身直播否認所有指控。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube）

值得注意的是，有網友透過登入方式發現，該帳號是用中國手機號碼「+86」註冊，留言開酸「各位看官～洗地機出動了」、「9月生成，會用繁體字的，中國深圳館粉？好特別哦」、「哇，一堆紅水出來幫洗地」、「對岸帳號果然開始瘋狂幫忙洗」、「大陸人裝什麼台灣人打繁體字啦」。

