館長扯「移工公司全綠開的」 他揭藍委執行長才是仲介大老闆

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國民黨立委鄭正鈐被爆與移工公司關係匪淺。（資料畫面）

首批印度移工最快將於今年引進，網紅「館長」陳之漢近日在直播中拋出陰謀論，聲稱「移工公司全部都是民進黨開的」，試圖將此議題轉化為政黨操作。然而，這番言論隨即遭到台灣青年世代共好協會理事長張育萌的強力反擊，並直接點名「真正開仲介公司的人長什麼樣子」。

張育萌在臉書揭露，國民黨立委鄭正鈐的國會辦公室執行長陳昭彰，就是「台力人力國際有限公司」的董事長。他更諷刺，去年藍營426反罷免活動上，許多戴著鄭正鈐帽子的越南移工參加，鄭正鈐卻硬拗是「外籍配偶及二代」，說法明顯與事實不符，張育萌質疑：「鄭正鈐難道是民進黨嗎？」

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除了仲介背景，張育萌也指出藍營在立法院的「雙標」行徑，喊話藍委王鴻薇在砲轟政府開放移工之前，應先看看黨內同志，比如邱鎮軍曾在立院定調「2026年為印度移工元年」，甚至質詢勞動部引進速度「為什麼那麼慢？」；涂權吉更曾建議引進人數應達1萬人以上；民眾黨立委陳昭姿也曾要求家庭看護「優先開放印度移工」。針對「移工失聯」問題，張育萌也拿出數據理性指出，移工失聯率已從2022年的5.96%逐年下降，至2024年僅剩3.6%。

張育萌強調，目前印度移工僅是「1,000人」小規模試辦，並非傳聞中的「10萬大軍」，引進進度緩慢是因為勞動部需飛往印度細談法規，而非行政怠惰。他呼籲藍白陣營不要一邊收受金主壓力要求開放，一邊又在網路帶風向騙選民，並強烈建議民進黨針對館長的抹黑言論採取法律行動。

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