館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因

娛樂中心／林昀萱報導

網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小偉，指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。

館長16日開直播否認所有指控，嗆聲李慶元等3人滿嘴謊話，情勒恐嚇多年堪稱「恐嚇集團」自公司拿走不知道幾千萬元，氣得要他們「現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉」、「麻煩你去法院訴訟，我派律師去，大家來打律師費，我努力賺錢，你們三個什麼能力都沒有，大家慢慢來玩金錢大戰。」館長強調自己做人不只講義氣，「簡直把他們三個當作爹在養，我受不了了！」

廣告 廣告

在館長爆氣開譙後，李慶元17日晚間在IG表示，「吵架還是得送蛋捲」，更喊話陳之漢「陳老闆你放心出國，我會繼續幫你打廣告，安心出國」，被認為是態度放軟。有網友在PTT以「大師兄軟了，館長會念舊回收嗎？」為題發文，稱李慶元態度疑似因方向不對放軟了，加上也沒料到館長說fire就fire這麼狠，好奇館長面對改走「請、謝謝、對不起路線」的李慶元，會看在十幾年的交情，繼續讓他回來當副總嗎？

一篇貼文引起鄉民熱烈討論，許多人搖頭發表看法：「背叛只有0和無限多次」、「背刺仔你會考慮嗎？」「會偷開老闆手機、偷影片的人你敢用？」「這種還敢收，以後館長被陰都是自己選的」、「館長原諒看看啊 以後沒人會同情」、「回來再一次，就不會轉風向了」、「背骨這次刺不死，讓他回去還會有下次」、「館長再用真的會被看不起」。也有人認為「光館長便當賣翻天就可以考慮放過他」、「回收是不可能，應該是不用還錢當和解」、「兄弟吵架而已，小事啦哈哈哈」、「原諒啦，哪次不原諒！還幫你宣傳用料頂又守法耶！」。

更多三立新聞網報導

黃國昌列貪污他字案被告！和柯文哲4手法1下場雷同 律師揭「唯一差異」

小瑋曬「館長要給2千萬」證據 全場看傻酸爆：開始相信館長清白了

中國駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」 日網灌爆：台灣和日本是朋友

館長遭爆「便當只用高級料」業績飆3倍！Cheap認證頂但1缺點很鳥

