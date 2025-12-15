館長抖音直播被問「吃過X肉嗎」！本人回這句「秒封禁」慌張冒汗全被拍

娛樂中心／巫旻璇報導

網紅「館長」陳之漢近年立場逐漸向親中靠攏，不僅多次在節目與直播中讚揚中國，也公開喊話推動兩岸交流。不過，他過去曾自曝因被列為「特殊份子」，一度無法在中國申請抖音、B站等平台帳號，相關商業合作也因此受限。直到今（15）日，館長終於在抖音首次直播，短短不到10分鐘在線人數便衝破12萬，聲勢驚人，卻因直播中脫口而出的「一句話」，意外遭到平台封禁，引發外界熱議。

館長在12月初的YouTube影片中模仿電影《力王》橋段，高舉手機大喊「大家不用等了！」畫面顯示其抖音商業號「智慧館長1號」成功啟用，簡介還寫上「館長廈門開啟全新工作室啦！」他興奮直呼：「我有抖音商業號了！」。值得注意的是，館長過去曾多次公開痛批中國，如今頻繁赴中直播、稱讚當地，也因此帶來亮眼流量。他8月時曾透露，因被列為「特殊份子」，不能在中國開設抖音帳號，「連生意都不能做」，如今能順利開通商業號，也讓外界關注他與中國方面的關係變化。

直播過程中有粉絲詢問館長「有沒有吃過驢肉？」館長坦言沒有吃過，沒想到疑似觸犯抖音相關規定，直播隨即被秒封。（圖／翻攝自館長抖音）





今（15日）館長在抖音進行首次直播，不到十分鐘直播間人數迅速突破12萬，粉絲狂刷禮物，包括跑車、小特效，以至平台高價禮物如 嘉年華、都市遊俠、破曉公爵 等，盛況驚人。然而，直播過程中有粉絲詢問館長「有沒有吃過驢肉？」館長坦言沒有吃過，沒想到疑似觸犯抖音相關規定，直播隨即被秒封，讓不少粉絲錯愕不已。館長事後重新開直播坦言，這是自己首次在抖音平台開播，心情相當緊張，甚至被一旁的工作人員發現滿頭大汗、忍不住出聲提醒。他隨後回應表示，過去從未在該平台進行直播，對相關規則仍不熟悉，「很多事情都要重新學、慢慢適應」，也直言需要時間習慣。





館長事後重新開直播坦言，這是自己首次在抖音平台開播，心情相當緊張，甚至被一旁的工作人員發現滿頭大汗。（圖／翻攝自館長抖音）









相關畫面在社群平台曝光後，迅速掀起熱烈討論，不少網友在threads上轉發影片留言表達看法「畢竟中國沒讀書的人口比台灣人口多」、「中國把館長的滿口污穢教好了比父母、老師還管用」、「他髒話怎麼沒了」；網紅八炯也留言表示「在台灣開直播就是三字經 去哪裡就溫良恭儉讓」。

























