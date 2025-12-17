館長抖音直播2度被封 曝原因「講了不能講的」

館長陳之漢說明抖音被2度斷播的原因。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

網紅「館長」陳之漢經營的健身房先前傳出營運有狀況，他今年則試圖將觸角伸向中國，頻頻飛到對岸找金主、開創事業。然而他日前在中國影音平台抖音開直播，卻遭不明原因2度「斷播」，他則親自說明情況。

館長進軍中國，日前開心宣布終於在抖音開了「商業號」，15日嘗試直播，吸引大量粉絲湧入觀看，才20分鐘就收到上百萬元「斗內」，但過程中也2度遭到斷播，引發議論。

館長在YouTube直播親自回應為什麼2度被斷播，他表示是因為他提到了「人數」。他解釋，抖音是商業平台，平台有規定依定要遵守，當人數到10萬以上的時候，就只會顯示「10萬+」、不會繼續顯示實際數字，「你不能再繼續報人數，因為接下來你可以開始亂報」，可能有人會報到幾百萬，而實際上多少人要從後台去看。

館長說，由於工作人員會持續跟他報人數，他就繼續報10幾萬以上，就被系統偵測到，就把他下播了。

他們直播一停就馬上被提醒，下播後系統告知他們剛剛直播20分鐘總共有多少人進來看，「是405萬」，直說他做直播12年從來沒看過這麼誇張的數字。然而當他們重新再開，他就講了「405萬」，又被系統偵測，才會又被斷線。斷線一次要等10分鐘，他想說再開也沒意義，就結束直播了。館長強調，人數這些東西都是不能講的，因為要符合平台的規定。

