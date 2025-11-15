館長挺白、媚共搞垮生意？四叉貓大酸：黃國昌快叫寶貝扛千萬救他。圖／翻攝自飆捍臉書

館長（本名陳之漢）昨日遭元老級員工李慶元毀滅式爆料，稱他曾要求特助小偉拍攝拍生殖器，還傳送自己的性愛影片，多段錄音檔更將館長「私德問題」攤在陽光下，館長則反駁自己沒有性騷擾。對此，網紅四叉貓（本名劉宇）也大酸，館長自從接觸柯文哲與黃國昌後，公司開始不賺錢，便當店甚至一個月虧損30萬，「希望國昌老師能叫寶貝扛個幾千萬出來，幫助館長補資金缺口」。

四叉貓今（15）日在臉書發文指出，館長自從挺柯文哲和黃國昌之後，旗下公司就漸漸的不賺錢了，不僅賣地補資金缺口，目前便當店更是月虧30萬，「前兩天館長本來宣布便當店要結束營業，結果被大家嘲笑後又嘴硬不收攤繼續營業，館長拜託一定要繼續開下去」。

四叉貓表示，根據錄音檔的內容，館長這幾年力挺民眾黨，認為能讓網路流量極大化，不料卻搞得市場越來越小，連小草也不願意掏錢，接著便跑到對岸開直播，更揚言要在中國開公司，即便變得超乖超有禮貌，但還沒賺到人民幣，台灣生意就先垮掉，連經營的健身房也被抵制，不少業務被民眾以「中國健身房」理由拒絕。

「這局只剩下黃國昌可以救館長了」，四叉貓認為，館長一路以來瞎挺黃國昌，搞到公司快倒、股東翻臉，黃國昌應該要幫忙館長補資金缺口，「希望國昌老師能叫寶貝扛個幾千萬出來」，不能讓館長的便當店輕易倒閉。

他也高喊，若未來館長的吉思汗健身俱樂部被法拍，自願以50元收啞鈴套件整組、300元收飛輪或踩踏機一組、500元收史密斯胸推機一組，「以上出價已含運，大家不要跟我搶」。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



