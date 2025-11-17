館長捲性騷擾風暴！新北市勞工局：呼籲當事人提出申訴，俾便啟動調查

記者莊淇鈞／新北報導

館長近日遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自臉書）

館長（陳之漢）上週五（14日）被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，內容包括指控館長涉入他人感情、甚至擁有性愛錄影，引發社會譁然。對此，新北勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，呼籲當事人可向勞工局提出申訴，俾便啟動調查。

昔日戰友元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合爆料，不只揭開館長介入別人感情搶走館嫂，還因為自己那方面不行，要求小偉傳私密照替夫婦2人助性，並2度開口要求他一起3P，導致小偉精神壓力大到快崩潰，求助身心科。

廣告 廣告

小偉離開公司1年後回鍋，又遭到言語羞辱，實在是忍無可忍才在此時此刻決定站出來討道歉。毀滅式爆料不只扯出金錢糾紛，館長和館嫂2人閨房情趣也全攤陽光下。

對此，新北市勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局也再次呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，俾便啟動調查。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

館長陳之漢直播喊「斬首」賴清德！本月15日將到刑事局說明

竹聯寶和會大哥邵柏傑涉館長槍擊案1審無罪 新北檢不服提上訴

疑策畫館長槍擊案 竹聯寶和會大哥邵柏傑證據不足獲判無罪

館長員工被襲擊「恐抓不到人」 中壢警：全力查緝不法惡徒到案

