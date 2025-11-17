館長捲性騷擾風暴！遭昔日戰友「大師兄」重擊爆料 勞動部說話了

生活中心／王文承報導

館長遭老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，引發社會譁然。（圖／翻攝自館長惡名昭彰Youtube）

館長（陳之漢）14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，內容包括指控館長涉入他人感情、甚至擁有性愛錄影，引發社會譁然。對此，勞動部長洪申翰表示，由於這個事件已經是高度關注，所以會請新北市勞工局依法查明來了解，是否真的有違反性平工作法狀況。

館長遭昔戰友爆性騷擾 勞動部說話了



今（17）日洪申翰接受媒體採訪，被問到館長遭爆料一事。他回應，有看到館長這個案，在週末相關爆料新聞，當然員工爆料是否屬實，這還需要做查明跟釐清，不過因為館長是該公司的代表人，以及最高負責人，真的做出如新聞員工爆料的性騷擾的行為，不管員工離職與否，都可以向地方主管機關申訴。

洪申翰說明，如果查明屬實，依照性工法最高可處100萬，如果雇主沒有做到不法侵害的預防措施，最高可處30萬罰緩。由於這個事件已經是高度關注，所以會請新北市勞工局依法查明來了解，是否真的有違反性平工作法狀況。

以下是館長8大爭議懶人包



1. 早餐店事件被指「造假」

鄉民指稱，館長當年控訴早餐店老闆羞辱館嫂「是不是做八大」，但爆料者稱實情是館嫂違停 BMW X6 擋住店家門口，店家僅請她移車，館嫂不滿後向館長哭訴，館長為聲量「騙了所有人」，還找慶元找黑道砸店。

2. 介入館嫂前男友關係

爆料指館嫂當時與「惡魔」老闆丹尼爾仍未分手，館長已介入感情，還找慶元恐嚇對方。

3. 性騷擾與「三人行」指控

小偉爆料，館長要求他傳屌照給館長老婆，館嫂甚至DIY後要求小偉前往發生關係，館長本人還曾「叫小偉到家裡兩次」。

4. BMW非購買僅提供使用

過去館長聲稱替員工買車，但爆料指 BMW 僅「提供使用」，並非購買。

5. 成吉思汗創立資金館長無出資

爆料稱館長創立品牌時「一毛錢都沒出」，資金皆由底下夥伴負擔。

6. 放生流浪狗「大雄」？

館長多次說收養流浪狗大雄，但爆料者稱館長多年未探視一次，甚至表示「管他去死」。

7. 收中國、澳門資金

直播中亦提到館長過去「有拿中國與澳門的錢」。

8. 與妻鬧離婚砸佛像

館長疑似因婚變情緒失控，砸毀澤度金佛像，館嫂最後也帶走一筆錢。

