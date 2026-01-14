館長掃貨「青提」甜點力挺中國用語 挑釁比中指狠嗆：青鳥吃屎

館長力挺使用中國用語「青提」的業者，比中指向青鳥叫囂。（翻攝自館長臉書）

基隆四蒔甜點將綠葡萄系列產品以「青提」命名，使用中國用語引起部分網友反彈，店家Google評論被一星負評攻占，還有網友揚言抵制，店家則澄清沒有任何政治立場，單純是因為產品名稱比較好念。網紅「館長」陳之漢今天（14日）買了一堆甜點聲援業者，還拍影片豎中指飆三字經髒話：「青鳥XXX！」挑釁意味十足。

四蒔甜點在介紹新品時，使用「青提檸檬」、「青提馬卡龍」作為甜點名稱，而所謂的「青提」是中國用語，就是綠葡萄，部分網友不滿中國用語滲透出征店家，還私訊威脅：「滾出台灣，我會讓你們開不下去。」業者原本還發文「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了，青提就是好聽」，不過隨後把文刪除。

廣告 廣告

四蒔甜點眼見遭到炎上，發聲明澄清以「青提」命名綠葡萄甜點只是因為名稱好念、好聽，並沒有任何政治立場；對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，已完成相關蒐證，必要時會依法處理。

館長為了聲援業者，今天在臉書分享一整桌的四蒔甜點影片，還對著鏡頭豎中指罵髒話：「青鳥XXX！」並表示「青提還是葡萄，我只知道青鳥吃屎吧，支持店家跑去買了」。館長報復式購買的行為，反對者不買單狠嗆「祝福被關」、「你以為吃屎就可以不用關嗎」、「你的有比青提大？」





更多《鏡新聞》報導

檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審仍獲緩刑

苗博雅神預言黃國昌3大說法 訪美內容保密、國防預算推給賴清德全命中

周杰倫澳網被秒殺「呆掉」表情包瘋傳 台灣女將奪亞軍無緣2千萬獎金