館長控前員工恐嚇討錢！怒轟月領45萬卻不做事 借100萬被拒才爆料

網紅館長陳之漢14日在直播中提到，自己遭前員工以恐嚇方式索討金錢，事件引爆後，隨即遭昔日同事「大師兄」李慶元及主管小偉提出多項指控，使風波持續延燒。對此，館長16日受訪時強調，「我不想再被勒索」，並揭露前員工的薪資與內情。

網紅館長轟前員工月領高薪卻不做事。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

根據《TVBS新聞網》報導，館長表示，相關涉事的前成吉思汗員工，過去月薪介於8萬至45萬元，但「幾乎不做事」，甚至在已退股、領走股金後仍繼續留在公司享福利。他透露，這群人名下共分配到5輛車，包含配偶也要求配車，每月加總開銷逼近百萬元，且當他提出需縮減成本、調整薪資福利後，對方便心生不滿。

館長更提到，李慶元近日多次打電話給他，聲稱遇到經濟問題，希望借100萬元，但卻拒絕簽立借據，館長指控，李慶元甚至以多年交情施壓，「說什麼一起這麼久，不需要簽名」，讓他認為對方藉此施加恐嚇與勒索，而近期的爆料，就是為了逼迫他拿錢。

李慶元稍早提出「8大罪狀」，包括指稱館長創立成吉思汗時未出資、近來頻繁赴中國直播是因「財務吃緊」，甚至聲稱館長要求小偉拍下體照給館嫂等。館長則在直播中一一反駁，並強調「我沒有做那些事」，並認為對方刻意利用這些說法逼他付錢。

至於遭外界質疑收受中國與澳門資金，館長受訪時也說明，過去合作所收款項早已全數捐給花蓮，目前連中國帳戶都沒有，預計18日才會赴陸辦理開戶，相關指控完全不實。

