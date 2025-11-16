館長揭大師兄毀滅爆料動機：早有計畫！聞「睡嫂子錄音檔流出」回應了

娛樂中心／綜合報導

館長被成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播爆料。（圖／翻攝自李慶元臉書、館長YT）

館長（陳之漢）14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。館長15日晚間直播，否認所有指控，認為他們員工的動機是為了金錢，且可能早有計畫。

成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元14日開直播爆料，控館長不僅搶走當時有男友的「館嫂」，還派人去威脅對方；昔日曾指控早餐店老闆抹黑館嫂做八大，實際上是因為館嫂違停，跑去找館長哭訴，館長派人威脅老闆，還捏造資訊。

李慶元控訴館長因為生殖器太小，要求員工傳下體照，還兩度詢問要不要「三人行」。李慶元表示，若館長敢開直播回應，他會逐一打臉，喊話錄音檔已交給檢警。

面對種種指控，館長反駁李慶元等人指控，無奈表示「我說沒有，他們說有嘛」。關於被公布錄音檔，館長指出，那些錄音只挑選他們有利的片段，勒索或涉及金錢的內容並未公開。

館長認為，員工的動機是為了錢，且可能早有計畫，「黑的講成白的，什麼錄音檔說實在我都不知道什麼東西。」直言「我還忘記十年前到底在幹嘛」。館長認為，他們都是計畫好的，「大家要反過來想，怎麼會有人這樣搞？」

館長透露，當時難過地抱著館嫂哭，館嫂安慰他「小孩優先，自己的事無所謂」，讓他反而更心疼。館長表示，目前不會跟這3人對質，「說也說不清」，反而替對方炒聲量，法律問題將交給律師處理。



