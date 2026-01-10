館長斬首論遭起訴嗆"法庭見" 賴總統:被告才需出庭

政治中心／綜合報導

網紅館長陳之漢去年在直播上突喊斬首總統，昨天被依恐嚇罪起訴，沒想到館長不但沒收斂，反倒點名賴總統要親自出庭作證，更要求審理過程法庭要全程直播，否則就是冤獄。對此賴清德回應，被告才需要出庭，短短一句話傷殺力極強。

網紅館長陳之漢：「我講賴清德你說我恐嚇公眾，網紅館長陳之漢，因為你斬首啊你有講到狗頭啊，哇你太硬凹了吧。」

再談對總統斬首行動，館長陳之漢不滿被依恐嚇罪起訴，不只發文批"黨檢媒三位一體"，直播再把賴清德拖下水。

網紅館長陳之漢：「首先我要申請公開直播可以申請，網紅館長陳之漢，第二我要申請賴清德出庭，網紅館長陳之漢，表示他很害怕（心生畏懼），網紅館長陳之漢，如果你拒絕出庭，網紅館長陳之漢，那我認為這就是冤案，網紅館長陳之漢，如果你不願意出庭你還判我有罪，這不是司法迫害什麼是司法迫害。」

總統賴清德vs.記者：「（館長被起訴希望你可以出庭？），總統賴清德，被告才需要出席吧謝謝。」





總統冷回一句話，直接戳重要點。不少網友也留言大酸，還能被起訴是你的福氣，在另一邊就被消失而已。嘴秋還怪東怪西，別再凹了很難看。即便恐嚇罪已成事實，館長依舊活在同溫層相互取暖。

網紅館長陳之漢：「如果你不願意傳，網紅館長陳之漢，你司法院就是包庇，網紅館長陳之漢，然後說我的臉書被灌爆，網紅館長陳之漢，沒有啊也是一堆加油的，大家去留言吧去幫我按個讚吧。」

律師陳君瑋：「連柯文哲這個案子都沒有直接法庭直播，更何況是這個館長他個人的，口出惡言的這樣的行為，當然不符合法律上所謂的重大公共利益，所以我覺得基本上館長是對自己太有自信。」

律師也直言，恐嚇罪關鍵不只心生畏懼，關鍵在於"說的內容是不法的"，館長開直播耍嘴皮，把國家元首當作箭靶，涉及威脅恐嚇輿論，如今踢到鐵板。

