館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人
政治中心／綜合報導
網紅館長陳之漢日前被元老級員工毀滅式爆料，意外爆出健身房負債，不過近期他開直播透露要進軍中國，前陣子還去了趟澳門，透露有大咖金主、引發討論，名嘴分析，有可能是澳門商界女強人陳志玲，畢竟館長的北京行她也現身，網友則酸中國經濟苦哈哈，健身房都已經在削價競爭、不就是收紅錢嘛。
網紅館長陳之漢：「如果開的話他們說以福建先開，從廈門開始，這個錢的部分都不用我煩惱。」
直播宣布，健身房有望進軍中國發展，首站選廈門，網紅館長陳之漢過去三不五時飛對岸，更自爆前陣子飛澳門事業再拓展、還有有大咖金主幫忙。
網紅館長陳之漢：「品牌的東西、直播的東西，全部都弄好了，而且找到非常非常大的老闆，非常非常誇張，我講出來你們不信啊。」
政治評論員邱明玉：「外界在揣測是一個叫做陳志玲，她是永利的副主席兼首席的營運總裁，他(館長)之前有透露說，就投資他的這個是一個女性，而且事實上這個陳志玲，早在今年館長，如果大家印象深刻，他十月份不是有去那個八達嶺的長城嗎？(陳志玲)還陪了他兩天。」
外界紛紛猜測會不會就是澳門商界女強人陳志玲，10月館長到北京登長城開直播，兩人還在鏡頭前留下合影。
網紅館長vs.永利澳門總裁陳志玲（10.27）：「館長就是我們的好漢。」
網紅館長陳之漢10月赴北京登長城，澳門商界女強人陳志玲曾入鏡合影。（圖／翻攝自館長YT）
大咖金主身分眾說紛紜，有網友猜測難道是字節跳動創辦人張一鳴，不過有人分析中國經濟苦哈哈，這時候到底誰會去健身房，都已經內捲到削價競爭了，也有人酸不就是收紅錢嘛？反正也是用黨的錢。
財經專家徐嶔煌：「第一是中國的市場很顯然的，現在內需市場，要支撐起來是有難度的，就算生意做不起來，他必須要有統戰的效益，什麼叫統戰效益，他可以當作一個樣板嘛，那個樣板的最大效益就是說，你在台灣就算跟股東不和，就算賠錢，來中國還是有得救。」
網紅館長健身放有望插旗中國，但網友分析對岸經濟苦哈哈連健身房都削價競爭。（圖／民視新聞）
日前館長才被元老級員工毀滅式爆料，更牽扯出紅色資金，如今事業可能插旗中國，再啟人疑竇。
原文出處：館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人
