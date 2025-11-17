館長曝李慶元借錢「對話紀錄」痛批吸血千萬 若不還錢將提告

館長指控遭李慶元等人長期借錢、恐嚇。(翻攝自館長惡名昭彰YouTube)

網紅館長陳之漢近日遭前員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉指控職場性騷擾、投資黑幕等不法行為。對此，館長昨（16日）再開直播反駁，公開與李慶元的對話紀錄，指控3人欠錢、恐嚇多年，並痛批對方才是「恐嚇集團」。

網紅館長陳之漢昨（16日）開直播痛批前員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉滿嘴謊話，指控3人長期以情緒勒索與威脅的方式向他索取金錢，在公司開銷將近百萬，家人也都直接找他領薪水，「裡面總計有5輛車，吃的喝的都要我付，然後5輛車裡面還有保時捷和奧迪，就說指控我性騷擾那個，現場是開奧迪」。

廣告 廣告

館長透露，約2、3個月前，對方以買車、領薪水未被批准為由提出威脅，揚言公開他的性騷擾指控，一邊又提出借錢請求。由於公司出款需要簽名，因此館長請公司會計打給李慶元，請他到公司簽名，代表錢是他拿走的，但李慶元不願意，繼續出言恐嚇，「栽贓嫁禍、NTR、陽痿…什麼都講得出來」。

館長曬出與李慶元的對話紀錄。(翻攝自館長惡名昭彰Youtube)

同時，館長更公開與李慶元的對話紀錄，包含李慶元不滿為何會計會要求他到公司簽名，以及聲稱收到館長匯的錢等，「就一通電話來要跟我借東借西、拿東拿西，要車要錢，3人都一樣，只是我沒有這麼卑鄙，我不會錄音，也不會留證據」。館長表示，全公司都討厭這3人，多名員工被3人職場霸凌，被迫離職，他多年來都在幫忙善後，處理外界爆料。如今決定要將3人的資源全數回收，不再讓他們予取予求，同時已委任律師與李慶元聯繫，自己手上握有人證、證據，若對方不還錢就是法院見。





更多《鏡新聞》報導

館長罵政府喊便當店收攤秒變卦 「氣死你們」反轉劇四叉貓酸爆

館長便當店不敵虧損月底歇業 歸咎豬瘟「害台灣人不敢吃豬肉」

前員工憂成「中國健身房」拉不到會員 館長：誤判情勢