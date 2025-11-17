館長曾砸1500萬買BMW送員工！ 大師兄收到車秒告白「師父愛你喔」

娛樂中心／綜合報導

館長曾砸1500萬買4台BMW送員工，當時李慶元收到車還比愛心，真情告白：「師父愛你喔。」（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

網紅館長陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料。李慶元甚至怒批，館長說因為公司財務困難，要把高層的配車從BMW換成TOYOTA。館長被挖出在2020年拍片，表示創業時曾答應4名「元老功臣」，若未來事業成功時將犒賞每人一台車，因此依約砸1500萬到BMW旗艦店簽約。當時李慶元收到BMW還對鏡頭比愛心，真情告白館長：「愛你喔。」

館長依約砸下1500萬到BMW旗艦店簽約，買下4台車犒賞「大師兄」李慶元等員工。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長2020年拍片透露堅持買車送給員工的原因，有許多人為他這一舉動根本「炫富」，他就說起過往，以前在混黑社會時，很多老大會開空頭支票，而館長認為「社會詐欺太多了」，所以當他在2013年當老闆時就決定自己要「說話算話」；在去年答應了員工要送車獎勵員工，今年一定會履行承諾。

館長慷慨贈名車，也直言自己沒有「限東限西」，都讓員工自己選；他也曝光大手筆砸下1500萬元買下的名車，包括近500萬的BMW X5、約465萬的X6，另外2輛分別也要價約400萬及330萬元。

館長曾砸1500萬買4台BMW送員工，當時李慶元（中）收到車還比愛心，真情告白：「師父愛你喔。」（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

當時「大師兄」李慶元收到館長送的BMW後，還對鏡頭表示：「辛苦了一天，終於把車跟配備都選好了，謝謝師父。」李慶元最後還手比愛心，真情告白館長：「愛你喔。」

如今許多網友也紛紛留言：「真的很可憐啦？再好的人都會背叛你」、「還缺徒弟嗎？有免費的好車可以開，又可以上班時間打天堂」、「來朝聖背骨仔噁心流氓」、「哇 有這種老闆應該要懂得感恩吧」、「看完了影片，只能說館長真心換絕情啊！這幾位背骨的員工，離開了館長，以後你們也不會好過的啦，因為這世界上再也找不到會送你BMWX五的白痴老闆了」。

