館長有事了！直播嗆「斬首賴清德」 新北檢認涉嫌煽惑暴力依2法條起訴

網紅「館長」陳之漢直播時，附和「把賴清德的狗頭斬下來」言論。9日偵結，新北檢依恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪起訴。 圖：截自館長惡名昭彰YT（資料照片）

[Newtalk新聞] 知名網紅「館長」陳之漢於2025年10月5日直播中脫口而出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，涉嫌恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪，新北地檢署今（9日）偵查終結，正式起訴陳之漢。

檢方調查指出，陳之漢在直播中談及兩岸議題時情緒激動，不僅暗示支持武力犯台，還點名總統賴清德，言論被認定足以引發公眾恐慌及危害國家領導人安全。陳之漢於2025年10月15日遭刑事局約談，經新北地檢署訊問後，以15萬元交保候傳。

事件起源於陳之漢的YouTube直播，他先稱「兩岸一家親，我們都是中國人」，隨後轉向激進言論，引發社會譁然。前桃園市議員王浩宇等人士隨即報案，警方主動蒐證並報請檢方偵辦。檢方依《刑法》第305條恐嚇危害安全罪及第151條恐嚇公眾罪起訴，認為陳之漢的發言已超出言論自由範圍，涉嫌煽惑暴力。案件將移送新北地院審理。

