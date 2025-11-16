館長案風暴擴大 !「中國錢」疑雲未息 直播主驚曝 : 很多網紅月領200萬罵政府

知名遊戲直播主「林董」林揚竣曾在直播中爆料，一、兩個月前曾有人主動接觸，開出每月 100 至 200 萬元不等的酬勞，每天提供資料，要求他開 3 小時直播「罵政府」。林董強調，他不透露對方背景，只說「在直播期間一直罵就好」，讓他震驚直呼：「X，這樣以後要怎麼相信人？」 圖:翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢近日自曝遭人勒索恐嚇，卻意外引爆更大風暴。其健身房前元老級員工「大師兄」李慶元與高層主管「小偉」隨後開直播，對館長提出多項「毀滅級」指控，包括職場性騷擾、收受「紅錢」、財務糾紛與私生活爭議，引發網路熱烈討論，PTT 上甚至出現懶人包整理事件始末。

在曝光的錄音中，總監吳明鑒提醒館長，因與中國過度往來，外界已將成吉思汗健身房視為「中國健身房」，更有近六成五民眾認為館長「投共」。館長被問及是否有中國資金介入時，則坦言先前是「誤判形勢」，並強調正「在中國找機會」。

錄音中更引起爭議的是，吳明鑒詢問館長「什麼時候錢會到位？」館長回應中國方面「要看我怎麼表現」，並透露中國官方會安排相關行程，之後再看他「表現」。此番內容引發外界揣測，館長的中國行是否涉及「配合演出」以換取資金或取得在中國發展的通路。

然而，爭議並未止於此。有網友進一步指出，知名遊戲直播主「林董」林揚竣曾在直播中爆料，一、兩個月前曾有人主動接觸，開出每月 100 至 200 萬元不等的酬勞，每天提供資料，要求他開 3 小時直播「罵政府」。林董強調，他不透露對方背景，只說「在直播期間一直罵就好」，讓他震驚直呼：「X，這樣以後要怎麼相信人？」

更令人關注的是，林董指出對方還告訴他「很多網紅都有接」，並暗示台面上有人原本只談遊戲，近期卻突然轉向政治，「你就去看平常沒在講政治、在講遊戲的，突然跑去講政治，你就知道是誰了。」

