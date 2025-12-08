館長樂翻！「抖音商業號」已開通 預計本月底開始直播

館長的抖音商業號開立。翻攝館長YT



網紅「館長」陳之漢近期西進中國，時常到中國談生意，並且喊話推動兩岸交流。不過，他數月前稱自己是「特殊份子」，因此無法開通抖音、B站等帳號，館長近日大動作拍片宣布，他的抖音商業號正式開通了，邀請粉絲追蹤，預計本月底開始直播；就目前粉絲數目來看，館長的抖音商業號，粉絲數已達23.6萬。

館長今年兩度「中國行」，除了話題，也帶來滿滿流量。不過，8月時館長曾自曝，因被列為「特殊份子」，無法在當地開設抖音、B站帳號或進行相關商業活動「我生意不能做、連抖音都不讓我開，那我覺得沒關係，我講太多會傷害到『中國同胞』的感情」。

但是館長不用鬱卒了，因為館長近日個人Youtube頻道上傳影片，只見他模仿起電影《力王》，高舉手機喊出「大家不用等了。」只見手機螢幕上顯示，館長的抖音商業號「智慧館長1號」正式開通，介紹中還寫下「大家好！館長廈門開啟全新工作室啦」。

