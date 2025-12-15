館長毀滅爆料未平息…勞工局：接獲申訴調查中！

社會中心／李筱舲報導



網紅館長（陳之漢）於今年11月，遭元老級員工毀滅式爆料，指控內容涉及性騷擾、中國資金往來、與私人生活等問題。而館長否認相關指控，稱自己被勒索，並強調這些人長期向他索取金錢。新北市勞工局證實，當事人已在12月3日提出申訴，案件目前正在調查中。





館長遭前員工爆料！涉職場性騷爭議 新北勞工局「已接獲申訴調查中」

館長（陳之漢）在今年11月間，遭健身房元老級員工接連毀滅式爆料。（示意圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰 》

館長（陳之漢）在今年11月間，遭接連的毀滅式爆料，健身房元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉在直播指控多項爭議，內容涉及職場性騷擾、財務問題與私人生活等。爆料內容更指出，館長曾要求小偉拍攝私密照片給館長妻子觀賞，甚至被指控要小偉與館長妻子發生性行為。館長雖在後續的直播中親口否認所有指控，但爆料內容仍引起各界熱議。

廣告 廣告

館長遭前員工爆料！涉職場性騷爭議 新北勞工局「已接獲申訴調查中」

館長（右）被元老級員工「大師兄」李慶元（左）等人毀滅式爆料，內容涉及性騷擾、黑金投資與中國資金往來等問題。（圖／翻攝自臉書粉專《李慶元》、Youtube頻道《館長惡名昭彰 》）

據《自由時報》報導，新北市勞工局表示，當事人已於12月3日提出申訴，目前正調查中，若有違法情事，將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定。勞動部於12月2日預告《性別平等工作法施行細則》第4條之2修正草案，明確將性騷擾事件中所稱的「最高負責人」範圍擴大納入「實際負責人」。被害人若遭「實際負責人」性騷擾，可直接向地方主管機關申訴，經地方主管機關認定有性騷擾情事，可處新臺幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰，以保障受僱者及求職者權益。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：館長遭前員工爆料！涉職場性騷爭議 新北勞工局「已接獲申訴調查中」

更多民視新聞報導

16歲少女當「皮條客」誘騙未成年賣淫！驚人抽成價碼曝光

救護車被逼讓道！小黃「狂按喇叭、辱罵」過程曝光網怒了

國中女課堂呼菸遭攙扶外出 警曝未吸喪屍菸彈：檢驗陰性

