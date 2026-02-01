館長比中指嘲諷新台幣改版「建議改這版」 網酸爆：你適合人民幣

「館長」陳之漢比中指嘲諷新台幣改版。（翻攝飆捍臉書）

中央銀行（央行）啟動新台幣鈔票改版，1月27日起開放12項面額主題供民眾線上投票，作為屆時改版設計重要參考。對此，作為意見領袖的網紅「館長」陳之漢，發出比中指影片表示「民進黨我建議改這版」，卻惹大量留言反轟。

為確保新台幣鈔券防偽技術並與國際接軌，符合永續發展趨勢，央行新版鈔券將以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題，從人文精神、藝術與生活、自然與永續、科技與創新，以及建築與地標等多元面向汲取靈感，列出12項面額主題，作為新版鈔券各面額主題之投票選項。

12項鈔券面額主題分別為和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝；開放民眾線上投票期間為1月27日10時至2月13日17時為止。

館長比中指諷刺 網反轟：你較適合人民幣

對此，館長就特別在臉書發影片提供意見，嗆說「民進黨我建議改這版」，只見他朝鏡頭用力比了中指，並把自己那張中指照合成為鈔票，面額為「8700」，嘲諷意味濃厚。

不過此舉似乎沒有帶來他想要的效果，反倒是惹來網友一片罵聲，留言紛紛怒轟「超可悲的，把自己活成當初最討厭的那個樣子！」「好了啦，還要發影片讓大家知道自己很笨」「下限永無極限 可憐只會在台灣做怪」「他只是想試試自己還剩多少館粉，可能發錯地方了」；也有人酸說「怎麼不說人民幣呢？」「阿館可以建議人民幣的款式 畢竟你現在比較喜歡那個」「你比較適合人民幣」

