館長涉恐嚇遭起訴！喊話總統出庭作證 賴清德回應了

館長喊話出庭作證，賴清德總統回應：被告才需要出席。（圖：臉書合成）

「館長」陳之漢去年10月直播時表示，「要把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署全案偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。館長喊話要聲請賴清德出庭作證，如果他不敢來，這就是「冤案」，至於賴總統今早回應，被告才需要出席。

館長被起訴昨晚（9日）開直播強硬反擊，嗆聲「要玩就玩大的」。並且公開要求兩件事，首先聲請法庭直播，更點名總清德親自出庭作證，更批評果然黨檢媒三位一體不是蓋的。

賴清德今早出席「2026 AI人才年會」，被媒體問到會不會出庭，表示被告才需要出席，謝謝。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪