館長涉犯2罪遭起訴！本人28字發聲「怪罪賴清德」 網酸爆：你藍白紅一體

「館長」陳之漢因喊斬首賴清德遭起訴。（鏡報李智為）

網紅「館長」陳之漢去年直播時喊出「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北檢分他字案調查，今（9日）偵結起訴。對此，館長下午透過臉書發出28字回應，忿忿不平稱他是遭「賴清德」用恐嚇罪起訴，引來網友大酸，「在對面跟寵物一樣乖，在台灣就支支叫」。

喊「斬首賴清德」慘了 館長遭起訴

根據起訴書，陳之漢去年10月5日晚間9時許，在個人YouTube頻道「館長惡名昭彰」直播，明知直播會有大量支持者與反對者觀看，言論會傳給全國周知，卻基於於恐嚇公眾及恐嚇危害安全之不確定故意，先後發表「那如果明講，選甚麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」「Ok啊我不會怕」「真的也好啊」「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯台。

後續館長又發表「我昨天有看到新聞，斬首打擊」「精確斬首嘛」「把賴清德的狗頭斬下來」「兄弟，I等you啊」「我日也思夜也思啊」等語，檢方指館長刻意在「武統」議題上，將當時新聞報導中「中共演練對臺斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全，而有多位觀眾報警。

檢方偵結後認定，館長相關言論已非言論自由保護之範疇，而屬刑事不法行為，依照刑法第151條之恐嚇公眾、第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

館長回應起訴 怪罪賴清德

對此，館長下午透過臉書上傳一張當時前往地檢署畫面，稱「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」，貼文一出馬上引來破千則網友留言。

有網友替他打氣說「辛苦館長了」「館長加油！」；不過也有不少網友大酸「還能上新聞、檢察官審判，是你的福氣，在另一邊就被消失而已。」「民主不代表可以亂嘴」「在對面跟寵物一樣乖，在台灣就支支叫」「你藍白紅一體真不是蓋的」。

