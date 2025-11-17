館長涉職場性騷擾 勞部：屬實可罰100萬

▲「館長」陳之漢上週遭元老員工「大師兄」李慶元爆料，涉及要求底下員工「小偉」與自己妻子「館嫂」多次發生性行為，涉及職場性騷擾。（圖／翻攝自YT「館長惡名昭彰」）

[NOWnews今日新聞] 「館長」陳之漢上週遭元老員工「大師兄」李慶元爆料，涉及要求底下員工「小偉」與自己妻子「館嫂」多次發生性行為，涉及職場性騷擾。對此，勞動部長洪申翰今（17）日受訪表示，目前還在釐清員工爆料是否屬實，已經派請新北市勞工局主動向公司代表人館長查明，若爆料屬實，最高可開罰100萬元；若沒有不法侵害預防措施，最高也可開罰30萬元。



據李慶元爆料，館長要求小偉傳生殖器照片給他，供館長及館嫂房事助興，還私傳與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，甚至曾叫小偉「睡大嫂」，與館嫂發生性行為高達2次，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助身心科。館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並反爆料把這3員工當爹在養。



洪申翰表示，員工爆料屬實仍須查明及釐清，無論員工離職與否，都可以向地方主管機關來做申訴。如果查明屬實，館長身為公司代表人，將會面臨《性別平等工作法》的最高100萬罰鍰；若雇主沒有做到不法侵害的預防措施，同樣可以依照同法開罰30萬元。



他說，因為該案是社會高度關注事件，已經請新北市勞工局主動查明是否有違法情事。

