館長涉職場性騷、霸凌 新北勞工局接獲申訴調查中

〔記者賴筱桐／新北報導〕成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，前陣子遭3名離職的資深員工控訴，在職期間遭受霸凌及性騷擾，並掌握相關證據，但館長全面否認，反批對方刻意抹黑。新北市勞工局表示，當事人已在12月3日提出申訴，目前調查中。

館長被指控曾要求員工小偉傳私密照片給他，供館長及館嫂房事助興，並傳館長與館嫂的性愛片和錄音檔給小偉，甚至要求小偉與館嫂發生性行為2次，導致小偉長期身心受創，飽受精神壓力，需求助身心科。

根據《性別平等工作法》規定，職場性騷擾的行為人若是公司最高負責人，經認定屬實，最高可裁罰100萬元，如果雇主未處理或受害人不服調查或懲戒結果，當事人可向主管機關申訴，由公權力介入調查。

勞工局表示，針對館長案，當事人已於12月3日提出申訴，目前正在調查中，後續將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定。

