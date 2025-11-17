館長涉「收紅錢」？王定宇揭「期約就有罪」：這兩人知情！

論壇中心／王柏倫報導

網紅「館長」陳之漢多次訪中直播行程被質疑有統戰色彩，如今其員工公布錄音檔，疑似顯示赴中有拿中國、澳門的錢，且館長甚至還曾自述「回來後會看表現」。民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中示警，館長首次訪中回台後，曾自稱有任務是要阻止罷免，其中萬一與中港澳資金有期約關係，即便未遂也有罪。

面對員工指控八大醜聞，館長反控長期借錢、勒索，宛如恐嚇集團。王定宇認為，總監吳明鑒或員工李慶元必定有事先得知館長赴中會有金流，否則不會這樣問，但問題點就在於，是館長吹牛欺騙員工，還是其中真的與對岸有答應什麼、期約什？且當時館長自陳有任務要針對大罷免，會否就有隱藏其中的「期約」？王定宇諷刺，若由錄音檔推測，館長可能還未完全收足中共提供的款項，「可以告中共詐欺」，但在台灣而言，倘若收錢的期約關係被證實，即便未遂也要開罰，關鍵就在於吳明鑒、李慶元兩人會供出多少事實。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最前線(影)／館長被踢爆「收紅錢」？王定宇揭「期約就有罪」：這兩人知情！

