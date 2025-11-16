館長淚認「手機有影片」！怒揭遭恐嚇2000萬始末…疑因「這件事」決裂大師兄
館長（陳之漢）近日與元老員工李慶元鬧翻，後者陸續踢爆館長曾要求特助小偉傳性器官照片、分享性愛影片等，並公開多段錄音與對話佐證，館長則透過直播反駁未涉性騷擾。雙方口水戰延燒網路，館長昨（15）日也開直播一一解釋：「信者恆信，不信者恆不信」；而李慶元與吳明鑒則陸續曬出合夥契約、隱名股權買賣契約反控：「他真的是費盡心思要凹其他出資者的股權！」
館長再開直播認「有性愛影片」！反控舊手機疑遭操弄
館長昨日在直播中逐條否認所有指控，更是情緒激動地多次哽咽：「講了老半天急了嘛，抓到這個機會，什麼10年前有我的A片，什麼10年前我性騷，10年欸、10年欸」。館長表示，自己從未看過對方所稱的性愛影片，但也坦言10年前手機確實曾存放過「自己拍攝的性愛、裸露影片，但也強調這些都是私人影像，與指控完全無關。
由於性愛影片存放在10年前的手機，再加上手機都放在辦公室，因此懷疑李慶元等人操控他的舊手機：「他們恐嚇我，跟我要2000萬，說有我的A片，因為我都沒看到東西嘛」。直播過程中，館長也多次極力忍耐淚水，哽咽表示，最讓他心碎的是妻子被牽連：「我真的不想流眼淚」、「那天抱著她（老婆）哭，她還安慰我」，並稱妻子只告訴他，最重要的是把孩子照顧好、度過這次難關，對爆料並沒有多加責怪。
至於遭踢爆「陽痿、懶X很小」的部分，館長也怒批：「聊天室一定相信，我這個真的跳到黃河都洗不清……信者恆信，不信者恆不信」。館長強調，10年前的自己才36歲：「身體怎麼可能當時就不行？我也不可能整天開直播說自己的房事！」面對多項爆料，館長表示自己在整起事件中同樣是被害者，並全面否認所有指控，強調後續將交由律師處理。
館長和元老員工翻臉？黑歷史錄音檔、對話陸續曝光
回顧館長與元老級員工「大師兄」李慶元翻臉開戰的來龍去脈，首先是館長在直播中透露，他曾被前股東以10年前的性愛影片、要求員工拍攝私密處的對話記錄勒索恐嚇，雖然館長在直播中強調自己從未性騷擾過對方，但仍向對方道歉。
此話一出也釣出「大師兄」李慶元14日開直播反擊，他透露，館長確實曾要求特助小偉前往蘆洲館「拍懶X（生殖器）」再回傳給他，理由竟是「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」，而小偉當時真的照做，後來還收到館長回傳與妻子的「男下女上」性愛影片。李慶元得知此事後，便詢問小偉是否有保留影片、對話記錄佐證，並在直播中公開小偉與館長對峙的錄音檔，引起各界關注。
懶人包點這裡
遭館長反控恐嚇！李慶元回嗆：沒有功勞也有苦勞
對此，李慶元昨日也在臉書上PO文表示，一開始是因為打拳而與館長結識，後來一起開設健身房，由他與總監吳明鑒調度資金，館長負責提供技術，後續經營的10幾年裡，公司發生任何事，都是館長指使他執行操作，包括林口事件、統促黨事件、林口被車衝撞等，也都由他親力親為從中協調處理，不讓事情擴大惡化，影響公司名聲及營運。
由於長年都需處理節外生枝的事件，導致李慶元後來也無心無力待在健身房，但當他提出離職時卻被館長慰留，怎料後來還得管理館長所開的便當店，偶爾還要充當館長貼身隨扈：「其實便當店跟蛋捲店，都是陳先生說要經營的，而不是像他在網路上說是開給我的，一開始我聽的一頭霧水，但是基於情份，每當朋友在說我老闆對我很好，我都只能笑笑的不知該怎麼回答。我只能說對，是老闆開給我的。」
某次因緣際會與總監聊到以前的事情，李慶元才發現自己所知道的種種事件都與館長和他說的完全不一樣，因此他當下也決定若未來再與館長合作，務必白紙黑字寫清楚，不要再讓自己受委屈。直到後來館長出國，李慶元才從小偉口中得知性騷擾等事件，身為公司最大主管的他便從中協調，卻反被館長指控恐嚇：「我從以前幫陳先生處理了多少疑難雜症，沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，結果換來的是你要保有你網路上良好的人設，而抹滅我說我恐嚇你陳先生，你真的是讓人心寒。」
李慶元強調，網路上瘋傳的3000萬，是館長本應退還給隱形股東的資金，至於2000萬則是館長與小偉討論出的補償金額，另外100萬是他個人向館長調度現金：「我都可以放下身段在平平淡淡的在夜市賣雞蛋糕了，你真的覺得我是看錢看那麼重的人嗎？為什麼會錄音就是知道你有可能會想用你個人強大的輿論力量來扭曲事件的本質。一些資料跟證據，我會陸續整理上傳，已確保我跟總監及小偉清白跟名譽。」
李慶元也在今（16）日凌晨發聲直言：「誰要挺陳先生我都沒意見，有任何不爽針對我一個人就好，不要針對我家人，不管找不找的到人，我一定提告！」
館長、李慶元、吳明鑒撕破臉全為錢？合夥契約書曝光
關於公司經營權的部分，公司總監吳明鑒曾在14日公開早年合夥經營健身房的契約書，顯示合夥資本總額5400萬元中，他本人出資1700萬元，而館長僅出資300萬元為最少，契約書上還有全員簽名，吳明鑒也諷道：「幸好我大姐當初有留」。貼文也被李慶元轉發，質疑館長指控他人出資問題並不成立。
李慶元15日凌晨則公布《隱名股權買賣契約》，內容涉及成吉思汗健身館等多家館長關係企業，文件指出，乙方8人雖未登記於股東名簿，但具有「隱名出資」及實質經濟利益，而作為甲方的館長及其關係企業，同意以3000萬元買回所有隱名股權，只要甲方將價金交付乙方統一委託代理人吳明鑒，即視為付款完成，乙方不得再追討差額。吳明鑒也轉發該PO文痛批：「他真的是費盡心思要凹其他出資者的股權。」
吳明鑒同日再公開疑似為事件引爆點的錄音檔，錄音中先是吳明鑒提及由於資金缺口、需要抽走800萬元，而館長則透露自己已因營運不佳而賣地變現6000萬元補洞，其中近3000萬元已投入健身房，認為少子化衝擊使產業難以為繼，「這個事業不太能做了」，並稱若金流無法回穩，「如果軋不過去，我就死了」。
館長還提到正在等待澳門合作案進展，並透露內地公司已成立34 個月，須於18日飛往澳門面簽開戶，但中國收入無法直接帶回台灣，使資金調度更加困難。館長向吳明鑒承諾，若情況許可會優先讓其退股，但也坦言若資金撐不住，「你也要跳下來救我」。館長還認為，即使最後健身房事業撐不下去，也需3、4000萬元遣散與拆除費用，收店成本也是另一項隱憂。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
