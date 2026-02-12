館長淫窟健身房／女教練揭就診證明自清 「員工跳針錄音檔」曝光！她列成吉思汗3缺失

館長開的健身房性霸凌、婚外情事件頻傳，女員工人人自危。示意畫面，圖非當事人。（翻攝成吉思汗健身俱樂部蘆洲創始館臉書）

日前本刊獨家揭露網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，爆出女教練遭主管集體性霸凌，最後被迫簽下自願離職書，身心俱疲一度想尋短。今（12日）民進黨新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人馬郁雯陪同受害人召開記者會，點出館長健身房存在3大明顯缺失，並公布當事人與健身房人員的對話錄音檔背書。

馬郁雯表示，這次事件館長健身房有3大缺失，第一是「強迫受害者簽下自願離職書」，從錄音檔對話可知，受害人明確表示，因為遭受言語羞辱後，慘遭霸凌，甚至被強迫簽下自願離職書，長期飽受精神壓力下甚至得看精神科，狀態不穩定引發恐慌症。

廣告 廣告

馬郁雯徵得受害人同意出示就診證明。（翻攝自馬郁雯 Wendy 臉書）

第二項缺失是「試圖草草結案」，受害人與館長健身房員工的對話中，反覆出現員工誘導式詢問「那我們是不是以妳『沒意願』出席性平會來結案？」無視受害人精神狀況。

馬郁雯徵得受害人同意出示就診證明，醫囑中清楚註明「病人自民閱114年12月11日起，因急性壓力引發恐慌發作與恐健情緒而影響日常生活與執行功能，目前宜持續休養以利復原。」

第三項缺失是受害人「連道歉都要不到」。從錄音檔中可以確認，受害人的訴求很簡單，只是要一個道歉，也明確向成吉思汗員工反應，但館長健身房並未理會。

馬郁雯強調，上述指控都有錄音檔佐證，是血淋淋的職場霸凌、性羞辱，甚至是想息事寧人，成吉思汗健身俱樂部做為一間大型規模健身房，卻放任員工集體霸凌女教練，甚至用難以入目的字眼性羞辱對方，導致她身心靈飽受折磨，還一度想輕生，她呼籲新北市勞工局應介入徹查、杜絕職場性羞辱霸凌，而非單就成吉思汗單方處置輕輕放下。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

「獻上妳的X魚吧」美女健身教練遭性霸凌 館長還原始末：已祭出懲處

館長淫窟健身房1／已婚店長死纏菜鳥女教練 被打槍下流報復手段曝光

柯文哲尾牙唱到哭「心中枷鎖如何解脫」緊握拳頭 影片曝光網友吵翻