館長淫窟健身房／打臉館長直播說謊 議員陪受害者出面公布性霸凌錄音

新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人馬郁雯、陳又新，陪同受害人A女召開記者會，打臉館長直播謊言。（戴瑋姍服務處提供）

本刊報導館長陳之漢的健身房爆性霸凌案，一位女教練遭集體性騷、霸凌。今(12日)新北市議員戴瑋姍、台北市議員中正萬華參選人馬郁雯、內湖南港陳又新，陪同受害人A女召開記者會，打臉館長直播謊言。馬郁雯公布受害者與成吉思汗員工對話錄音檔，指出陳之漢所經營的健身房有三大明顯缺失。成績思汗健身房強迫受害者簽下自願離職書、調查試圖草草結案、以及從未對此對被害人表達道歉。

馬郁雯表示，根據錄音檔對話，A女遭受言語羞辱後又慘遭霸凌，甚至被強迫簽下自願離職書，由於長期飽受精神壓力，情緒狀態不穩定，引發恐慌症。健身房更誘導式詢問：那我們是不是以妳「沒意願」出席性平會來結案，沒有進一步行動。

馬郁雯批評，這就是血淋淋的職場霸凌、性羞辱甚至是想息事寧人，不論在職場或是任何地方都是無法被接受的！

陳又新參選人批評，A小姐初任職成吉思汗健身房不久，即遭到主管性騷擾，館長在直播時的言語，卻採取息事寧人、甚至一同霸凌受害者的態度，令人憤怒至極。

陳又新指出，對於如此嚴重的性騷擾案件，健身房最終處理方案也只是輕輕放下，始終沒有依法進行有效地糾正及補救措施。反而是在今年一月由於網路爆料的關係，才採取法律所要求的調查行動。證明館長更在乎自身輿論，而非員工福祉。

陳又新表示，館長今天凌晨的直播，不僅證明了成吉思汗健身房沒有依法處置，還展現出非常錯誤的性別平等觀念，我們會要求勞工局要嚴正處理，也會協助受害人討回公道！

戴瑋姍表示，館長近期兩次直播，所述內容前後矛盾、與事實不符，顯示對本案之心虛。成吉思汗健身房主管在接獲員工申訴後，未依法定程序通報勞工局，已然觸法，館長身為負責人管理失職、責無旁貸。

戴瑋姍強調，職場霸凌性騷零容忍，勞工局應秉公處理、查明事實真相，該懲處就懲處。本案涉及權勢性騷、職場霸凌，新北市勞工局應主動進行勞檢，針對本個案介入調查，而非被動等待雇主調查通知，更應該進行全面勞動檢查，確認各分館有無其他受害者，避免更多受害黑數。

