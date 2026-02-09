館長淫窟健身房3／健身房男女關係複雜如淫窟 館長挨批上梁不正下梁歪

館長近年熱衷政治，與前台北市長柯文哲關係友好。（讀者提供）

網紅「館長」陳之漢爭議不斷，他直播時經常罵三字經、爆粗口，更有不少侮辱女性的言論，不知道是否上梁不正下梁歪，他所經營的「成吉思汗健身俱樂部」也傳出幹部有樣學樣，在健身房大搞男女關係、婚外情，甚至爆出集體性霸凌女教練的醜聞，被質疑猶如淫窟！

另1名吹哨者B小姐也告訴本刊，館長的健身房男女員工關係複雜，婚外情事件層出不窮，例如中壢館的Y主管就跟一名女業務傳出婚外情，而消息之所以曝光，是因為另1名主管的行車紀錄器。

成吉思汗健身俱樂部有不少員工，大家會在店內聚餐、合照，卻傳出霸凌醜聞。示意畫面，圖非當事人。（讀者提供）

原來，Y主管某天向另1名主管借車外出，事後車主發現行車紀錄器拍下Y主管與女業務去摩鐵開房間的畫面，消息傳出後，女業務遭開除，但Y主管僅被降為教練，若無其事地繼續上班，風頭過後，又調升回組長，如今更高升為教育訓練部最大主管。B小姐表示，館長直播時常說：「老二沒放進去，沒有很嚴重！」健身房的道德標準因為老闆的態度被拉低，女性員工人人自危。

「健身房就像後宮！」B小姐說，在成吉思汗健身俱樂部上班，只要有高層主管罩，就不怕沒有客戶，因為就算教練、陪訓員靠專業與客戶簽約，但業績還是會被算在與主管「關係好」的特定人身上，非常不公平。

另1名吹哨者C先生加碼爆料，指健身房台北館的G教官，老婆也是該館的業務主管，但他十分大膽，與1名女教練暗通款曲，並常傳「我想要妳當我的正宮、我都會夢到妳」等簡訊給對方，公然調情，高層卻坐視不管。女教練還告訴友人，她與男友上床時，腦中想的都是G教官，完全沒有道德尺度。

但後來雙方感情生變，女教練卻改口表示：「G教官騷擾我！我很無辜！」還要友人幫她說謊、作偽證。「在成吉思汗，健身專業沒人討論、沒人在乎，大家有興趣的，是誰跟誰搞在一起！」C先生說，他在館長的健身房工作多年，眼見樓起樓塌，感觸很深，館長近年熱衷政治、到中國賺紅錢、沉溺於直播帶貨的憧憬，根本沒在管健身房，導致群龍無首、管理鬆散，弊端叢生。

C先生告訴本刊，與館長合作超過10年的創業夥伴「大師兄」李慶元，昔日負責的業務之一就是人事管理，過去成吉思汗有他坐鎮，類似偷情、霸凌者一經查獲，一律開除，所以很少發生這些醜聞；但李離開後，醜聞如雨後春筍般冒出，幹部們恣意妄為，把精力用在男女私情、職場霸凌，嚴重衝擊健身房的營運與企業形象，令人失望。

